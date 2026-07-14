Pagpahigayon og medical mission sa probinsiya gihimua’g guidelines

Gituki sa mga sakop sa Hunta Probinsyal ang mga paagi nga mahan-ay ang mga medical missions sa Lalawigan sa Sugbo.
Atol sa regular session sa hunta, gipatawag ang nagkadaiya’ng representante sa kagamhanan, hospitals, ug professional organizations nga magsilbing pundasyon sa giplano nga ordinansa nga iduso paghimo og standard guidelines alang sa health outreach activities.
Si Bokal Stanley Caminero maoy nangamahan sa maong tinguha. Matod ni Caminero nga kini gihimo aron pag-address sa kakuwang sa hiniusang paagi sa pagproseso alang sa mga request sa pagpahigayon og medical mission sa probinsiya.
Iyang gidugang nga sa kasamtangan, adunay mga giduso nga mga proposal sa nagkadaiyang opisina tungod kay walay standard process nga gihimo pag-handle sa mga application.
Ang maong ordinansa nagtinguha nga mohatag og proteksyon sa mga pasyente ug medical teams nga mangayo og koordinasyon sa lokal nga kagamhanan, pagseguro nga mga lisensyadong healthcare professionals lang ang mopahigayon sa health mission ug mohan-ay sa klarong standards. / ANV