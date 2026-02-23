Pagpahiuli sa katahom sa Freedom Park, gidayeg
Gidayeg ni Cebu City Councilor Joel Garganera ang pagpahiuli sa Freedom Park sa Carbon Market, tungod sa kamahinungdanon niini isip usa ka historical landmark ug usa ka importante nga dapit alang sa publiko.
Sa usa ka privilege speech nga gipahigayon niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026, gitataw ni Garganera nga ang maong inisyatiba dili lang mahitungod sa pagpaanindot sa palibot, kondili nagpakita sab kini sa pasalig sa pagpreserbar sa kultural nga kabilin sa Dakbayan sa Sugbo samtang gipalig-on ang pakiglambigit sa komunidad.
“Freedom Park is more than just a public space; it embodies the democratic spirit of Cebu, serving historically as a venue for peaceful assemblies, public discussions, and community interaction,”matod niya.
Gisaysay ni Garganera nga nitambong siya og usa ka tapok-tapok sa Freedom Park niadtong Pebrero 22, 2026, atol sa selebrasyon sa Red Lantern Festival.
Namatikdan niya nga ang maong kalihukan nagtimaan sa pagbalik sa orihinal nga katuyoan sa parke: usa ka dapit diin ang mga lungsoranon gawasnong makapahayag sa ilang mga mulo ug kabalaka.
Gituki sab niya ang maayong pagbalhin sa mga manindahay og bulak nga kaniadto nag-okupar sa parke.
Gibalhin na sila sa mas nindot nga pasilidad sulod sa Carbon Market Interim Building, aron maseguro nga maprotektahan ang ilang panginabuhian samtang ang parke gibalik isip usa ka public green space.
Gipasabot ni Garganera nga ang mga green spaces sa usa ka dako ug Urbanized City sama sa Sugbo mahinungdanon kaayo alang sa mas limpyo nga hangin, mas bugnaw nga palibot, ug dapit diin ang mga tawo makapahulay ug makaginhawa.
Matod niya, ang pagpahiuli sa Freedom Park nagpakita nga ang pag-uswag ug ang pagpreserbar sa kabilin mahimong magdungan.
Nanawagan si Garganera alang sa pagpalig-on sa mga polisiya sa kabilin sa Dakbayan sa Sugbo aron maapil ang restoration isip usa ka mahinungdanong bahin.
Iyang namatikdan nga samtang ang kasamtangang mga ordinansa nagseguro sa proteksyon sa mga makasaysayanhong dapit, ang restoration aktibong nagbuhi sa kasaysayan ug naghatag og balik og kahulugan niini. / CAV