Pagpakoral sa luna gipahunong

Nipagawas og kamandoan ang Office of the Building Official (OBO) ug Muni­cipal Planning and Development Coordinator (MPDC) sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla alang sa pagpa­hunong sa construction sa koral nga gitukod sa luna sa Purok Macopa ug Purok Magtali­say sa Barangay Calajoan.

Ang suwat kamandoan gi­pirmahan ni Municipal EngineerJoselito Nacario ug ka­samtangan nga OBO chief, lakip na ni Realiza Briones, kasamtangan nga pangulo sa Municipal Planning and Development Coordinator sa lungsod pinitsahan niadtong Abril 15, 2024 nga gi-address ngadto kang Loben Geonzon.

Kini human nasuta nga wala nakakuha og fencing permit ang nagpatukod niini gawas nga nireklamo ang kapin sa 200 ka mga pamilya sa maong lugar.

Sa nakuha nga kasayuran, ang nagpahimo sa maong koral mao ang pamilya sa kanhi bise mayor sa lungsod nga si Loben Geonzon.

Una na nga nireklamo ang mga residente sa dapit tungod kay maapektuhan ang ilang trabaho tungod sa pagsirado sa yuta nga gipanag-iya sa pamilya.

Apan atol sa pag-serve sa notice gikan sa OBO sa alas 3 sa Martes sa hapon, Abril 16, 2024, dunay gamay nga tens­yon sa dihang nibahad, matod pa, ang kanhi bise mayor nga mopasaka sila og kaso ngadto sa korte subay sa pagpapahunong sa pagtukod sa koral. / AYB