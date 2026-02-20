Pagpalambo sa low-carbon growth, disaster resilience giduso sa workshop

Giduso ang mga paningkamot sa pagpaspas sa low-carbon development ug pagpalig-on sa disaster preparedness sa Metro Cebu human nagpahigayon og joint workshop ang Cebu Provincial Government ug ang Siyudad sa Yokohama aron madugtong ang mga lokal nga proyekto sa posibleng mga Japanese investors ug technical partners.
Ang “Metro Cebu–Yokohama Workshop for Promoting Decarbonized City Development and Disaster Resilience Enhancement in Metro Cebu” gipahigayon niadtong Huwebes, Pebrero 19, 2026, sa Summit Galleria Hotel isip kabahin sa City-to-City Collaboration Project (C3P).
Ang workshop nga gisuportahan sa Ministry of the Environment sa Japan, nagtumong sa pagpauswag sa sustainable urban solutions ubos sa Mega Cebu Vision 2050 roadmap.
Sumala ni Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office, ang C3P nagpunting sa pagpaila sa mga innovative ug mas green nga teknolohiya aron matubag ang mga kritikal nga isyu sa siyudad, lakip ang solid waste ug wastewater management, power supply, transportasyon, ug mobility.
Atol sa workshop, ang mga Siyudad sa Cebu, Danao ug Mandaue nipresentar sa ilang mga prayoridad nga proyekto ngadto sa mga kompanya nga nakabase sa Yokohama nga mahimong mamuhunan ug mahimong implementer sa maong mga proyekto.
Lakip sa mga gisugyot nga proyekto ang emergency power supply systems, mga lakang sa pagdumala sa basura panahon sa kalamidad, ug mas halapad nga mga inisyatibo sa urban resilience.
Matod ni Sabinay, ang mga presentasyon maoy sunod nga hugna sa pag-access og mga grant gikan sa Yokohama pinaagi sa C3P, diin ang mga Japanese firms gilauman nga mopatuman sa maaprobahang proyekto ug makadawat og subsidy gikan sa Yokohama ug sa Ministry of the Environment sa Japan.
Gihulagway ni Japanese Consul General Yudai Ueno ang workshop isip usa ka mahinungdanong lakang sa pagpalambo sa malungtarong ug lig-on nga urban development, ug iyang giingon nga ang Yokohama nagpalig-on sa mga inisyatibo sa decarbonization sukad pa sa 2025 uban ang suporta sa environment ministry sa Japan.
Lakip sa mga gisumiter nga proyekto, gikutlo sa Cebu City ang mga inisyatibo nga nahiuyon sa updated Land Use Plan niini, lakip ang waste-to-energy projects, energy efficiency measures, paggamit sa electric vehicles, ug pagpaayo sa pamaagi sa pagpanguma.
Ang Mandaue City nipasiugda sa ilang komprehensibong drainage master plan, pagpaayo sa solid waste management, ug mga green infrastructure projects, samtang ang Danao City nagsugyot sa pag-instalar og solar systems sa ilang public market ug ubang pasilidad sa gobiyerno, apil ang emergency backup power systems.
Nitambong sab sa workshop ang mga opisyal ug representante gikan sa Talisay ug Lapu-Lapu. / CDF