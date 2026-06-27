Pagpalambo sa mga tambalanan sa Cebu suportahan ni JV Ejercito

Nisaad si Senador Joseph Victor “JV” Ejercito og suporta alang sa pagpaayo sa mga imprastruktura ug kahimanan sa mga tambalanan nga gidumala sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo aron mapalambo ang pagpatuman sa Universal Health Care (UHC) Act.
Sa usa ka pakighinabi sa Provincial Capitol ning Biyernes, Hunyo 26, 2026, si Ejercito, kinsa maoy nag-unang magsusulat sa balaod sa UHC ug kasamtangang tsirman sa Senate finance committee, niingon nga ang iyang mga prayoridad haom sa programa sa panglawas ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Niuban si Ejercito kang Baricuatro sa pag-inspeksyon sa mga pasilidad sa panglawas, lakip na ang Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danao (CPH Danao) ug ang rural health unit sa Cordova.
Nakatakda sab silang mobisita sa Minglanilla ug Carcar aron susihon ang mga pangihanglan sa panglawas sa habagatang bahin sa Sugbo.
Gihatagan og gibug-aton ni Ejercito ang panginahanglan sa paggahin og pundo gikan sa nasudnong kagamhanan ngadto sa mga primary, secondary, ug provincial nga mga tambalanan aron makuhaan ang kahuot sa mga dagkong apex medical center.
Isip tsirman sa Senate finance committee, niingon si Ejercito nga maningkamot siya sa pagsiguro sa pundo alang sa padayong pagpatuman sa balaod sa UHC sa mosunod nga duha ka budget cycle.
“Hinaot nga sa sunod nga duha ka budget season, mapundohan nato kining tanan nga mga pasilidad sa panglawas,” matod niya.
Iyang namatikdan nga ang PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program (Yakap) nagpabilin nga usa ka importanteng bahin sa balaod sa UHC.
Ang Yakap, nga maoy nipuli sa PhilHealth Konsulta program, usa ka gipalambo nga primary care package nga naghatag og libreng outpatient consultation, laboratory test, cancer screening, ug mga maintenance nga tambal./ CDF