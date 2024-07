Pagpalig-on sa kinabuhi pinaagi sa CFW program

Isip presidente sa persons with disability (PWD) organization sa Brgy. Looc, komitabo siya sa PWDs, pag-champion sa ilang mga katungod, ug pagtabang kanila sa pagbuntog sa matag adlaw nga mga hagit.

KINABUHI NABAG-O

Nabag-o ang kinabuhi ni Veronica sa dihang nahimo siyang benepisyaryo sa cash for work (CFW) program, usa ka inisyatiba sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) pinaagi sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS), u­ban sa suporta sa Munisipyo sa Santander.

Labaw pa sa hamubo nga interbensyon sa cash transfer, nag-uban usab kini sa usa ka temporaryo nga aspeto sa pagpanarbaho nga nag-apil kanila sa trabaho sa komunidad, serbisyo o buluhaton alang sa PWDs nga naghatag og gahom kanila nga dili mahimo'ng pasibo nga makadawat sa tabang ug serbisyo apan isip kauban sa kalambuan.

Gigahin ni Veronica ang duha ka oras kada adlaw sa pagtabang sa mga kalihukan sa PWD sa iyang barangay sulod sa napulo ka adlaw.

CASH ASSISTANCE

Niadtong Hulyo 4, 2024, nadawat niya ang iyang cash assistance, kauban ang 155 ka mga benepisyaryo, sa Pastoral Parish Church Kiosk.

Ang iyang kinitaan nga P480 matag adlaw nga mokabat sa P4,800, gigamit sa pagpalit og bugas, tambal sa hypertension sa iyang bana, ug pakan-on sa ilang mga baboy nga plano nilang ibaligya alang sa dugang kita.

Ang bana ni Veronica, kinsa adunay deperensya usab tungod sa polio, nakigkita kaniya sa Area Vocational Rehabilitation Center II (AVRC) sa Labangon, Cebu, diin siya nakakat-on sa paghimo og sinina.

Bisan pa sa ilang pisikal nga mga limitasyon, sila nagtukod og usa ka kinabuhi nga magkauban, nagpadako sa mga anak ug nagsuporta sa usag usa.

Si Veronica nagtrabaho isip usa ka dressmaker, naghimo og mga uniporme alang sa mga bata, ug pinaagi sa iyang kasarangan nga panginabuhi.

MGA ANAK

Gisuportahan niya ang iyang mga anak aron makatapos sa kolehiyo. Usa sa iyang anak karon usa ka seaman na ug ang usa nangandam alang sa midwifery board exams.

Ang ilang mga anak naghatag usab og pipila ka pinansyal nga suporta, nga nagpagaan sa mga palas-anon sa pamilya.

Isip presidente sa PWD organization sa Brgy. Looc, si Veronica nakadungog mismo sa mga asoy sa diskriminasyon nga giatubang sa mga PWD sa trabahoan, hinungdan nga naglisod sila sa pagpangita'g mga disenteng trabaho.

Daghang miyembro sa iyang organisasyon ang nagpasiugda sa panginahanglan sa pinansyal nga tabang, tungod kay nag-atubang sila og mas dagkong mga hagit sa panarbaho kumpara sa uban.

Bisan pa sa maong mga babag, si Veronica pabiling mapasalamaton kaayo sa DSWD ug kagamhanan sa Santander sa pagmugna ug kahigayunan sa PWDs nga makatrabaho, mahimong produktibo, ug makakuwarta.

Nadasig si Veronica nga makita ang daghang PWD nga nagtrabaho sa Municipal Hall, nagguba sa mga babag ug nagbag-o sa mga panglantaw.

Nagdamgo siya og kaugmaon diin makahimo siya og dakong papel sa paghupay sa kapobrehon sa mga PWD sa iyang barangay, ilabi na niadtong mga kabos ug nag-inusara.

ADBOKASIYA

Ang iyang mga paningkamot sa pagpangulo ug adbokasiya nagtumong sa paghimo sa usa ka mas inklusibo nga komunidad diin ang tanan, bisan unsa pa ang pisikal nga mga limitasyon, mahimo'ng molambo.

Ang iyang istorya nagpasiugda sa makapabag-o nga gahom sa suporta sa komunidad ug sa mga programa ug serbisyo sa gobyerno sama sa CFW ug ang AVRC.

Ang panaw ni Veronica Juguilon usa ka testamento sa pagkamalahutayon, paglaum, ug ang epekto sa paghatag sa mga indibidwal og oportunidad nga makatampo sa katilingban.

Ang iyang dedikasyon sa iyang komunidad naghatag og dalan alang sa mas hayag ug mas inklusibo nga kaugmaon sa mga PWDs sama niya. / PR