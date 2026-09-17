Pagpalit og 2 ka sea ambulance sa Sugbo aprobado na sa DILG

Giaprobahan na sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang plano sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo nga mopalit og duha ka sea ambulance karong tuiga.
Subay sa Republic Act 9184 (Government Procurement Reform Act) ug mga pamaagi sa buhatan nga ang paliton nga espesyal nga mga sakayan o emergency vehicles sa lokal nga kagamhanan kinahanglang moagi sa standard evaluation ug clearance aron maseguro nga nagsubay kini sa teknikal nga kwalipikasyon ug budget rules.
Tungod niini, kinahanglan una nga mahatag ang maong clearance sa DILG sa dili pa hingpit nga mapundohan ug ang proseso sa bidding.
Una nang tinguha sa kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang pagbaton og eksklusibong emergency medical vessels alang sa mga isla sa Bantayan ug Camotes, aron nga paspas nga pagdala sa mga pasyente gikan sa isla nga molabang og dagat paingon sa mga ospital sa mainland Cebu.
Ang mga nagpuyo sa mga isla sama sa Bantayan ug Camotes kanunay nga nag-atubang og kalisod sa higayon nga magkinahanglan og dinalian ug medical attention. Usa sa dakong hagit sa mga pasyente nga isakay sa commercial ferries, RoRo vessels nga ang mga biyahe adunay skedyul ug hinay sab ang paglawig.
Samtang ang chartered motorized bangka wala sab insaktong kagamitan alang sa pag-atiman sa pasyente ug delikado sa dagko’ng bawod. /ANV