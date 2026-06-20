Pagpalit og bata online nagpadayon; legal nga pagsagop mas gipasayon

Bisan pa man sa mga kausaban nga naghimo sa legal nga adoption nga mas paspas ug libre, ang mga ilegal nga sabot-sabot nagpadayon gihapon pinaagi sa mga direct placement deal ug mga modus sa social media.
Si Concepcion Solera, ang pangulo sa National Authority for Child Care (NACC) sa Central Visayas, niingon nga ang ilang ahensya padayong nakasugat sa pagpamaligya og bata ug dili otorisado nga pagsagop online ug offline.
Suma ni Solera, duna gihapoy mga tawo nga modangop sa ilegal nga pagsagop tungod kay gusto dayon nila og anak o aduna silay sayop nga pagtuo nga mas sayon ang mga transaksyon online kaysa sa legal nga pagsagop.
Tugod sa social media, ang mga modus sa pagpamaligya og bata gihimo na nga morag ordinaryo nga pagpamalit ug pagpamaligya online, butang nga nagbutyag sa mga nangandoy nga mamahimong adoptive parents ngadto sa mga scammer, ug nagbutang usab sa mga bata sa risgo sa trafficking.
Ubos sa Republic Act (RA) 11642, o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, gibalhin na ang domestic adoption gikan sa mga korte ngadto na sa NACC.
Ang pagsagop wala na nanginahanglan og mga abogado o mga bista sa korte.
Sa Central Visayas, giingon ni Solera nga ang usa ka adoption order mamahimo nang ma-isyu sulod sa kapin o menos 11 ka bulan gikan sa pag-file sa petisyon.
Gisaysay ni Solera nga usa ka bata sa Central Visayas ang naluwas bag-o lang pinaagi sa usa ka operasyon nga gi-coordinate sa Inter-Agency Council Against Trafficking, human ang maong kaso gitaho pinaagi sa Cebu City Social Welfare and Development Office sa Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga biological nga ginikanan sa bata gipangdakop.
Ang NACC nag-monitor usab sa 23 ka mga Facebook page sa tibuok nasod nga gidudahang nagpasiugda sa pagpamaligya og bata ug ilegal nga pagsagop.
Gipatin-aw ni Solera nga walay bayad ang legal nga pagsagop, ug bisan kinsa nga mangayo og kwarta wala nagsubay sa legal nga proseso.
Matod niya, ang mga single individual, mga magtiayon, ug mga miyembro sa LGBTQIA+ community mamahimong mo-apply aron mosagop, ubos sa assessment o pagsusi sa mga social worker.
Ang kakabos lamang, suma ni Solera, dili angay himoong rason aron ihatag o itugyan ang usa ka bata, tungod kay ang pagsagop nagpabilin nga kataposang kapilian kon ang pagpabilin sa bata diha sa pamilya posible pa. / April Vince Villacorta , Jhoyenn Sumayang, Cnu Interns