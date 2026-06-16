Pagpalit og luna alang sa socialized housing sa Mandaue gipakanselar

Gitun-an sa Mandaue City Government ang posibilidad sa pagkanselar sa pagpalit og yuta alang sa socialized housing project human sa nasuta sa imbestigasyon ang mga iregularidad, lakip na ang mga dokumento’ng adunay pirma sa mga tag-iya sa yuta nga dugay nang nangamatay.
Matod ni Mandaue City Administrator Attorney Gonzalo “Sally” Malig-on, kini nakaplagan sa inisyal nga report sa City Legal Office.
Girekomendar sa maong opisina ang lawom nga imbestigasyon ug ang pagpasaka og kaso batok sa mga nalambigit.
Gipasusi sa City Government ang pagpalit sa 10 ka parsela sa yuta sa Barangay Cambaro.
“When you look at the documents, you see the Deed of Sale and the Memorandum of Agreement, but the bigger question is: Who were the people behind this? Who pushed this transaction?” pagkuwestiyon ni Malig-on.
Nasuta sa report nga adunay unom ka tag-iya sa yuta nga mipirma sa mga dokumento apan namatay na sa wala pa mahitabo ang pagbaligya.
Niingon si Malig-on nga adunay mga depekto sa mga supporting documents, lakip na ang mga Special Power of Attorney (SPA) nga wala matarong og execute.
Nakabayad na ang City Government og P16 million nga tugbang sa 50 porsyento sa gikasabutan nga kantidad sa pagpalit.
Ang nahibiling balanse unta ibayad sa higayon nga ma-transfer na ngadto sa siyudad ang mga titulo sa yuta. / ABC