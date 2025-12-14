Pagpalit og produkto gikan sa akreditadong mag-uuma, gisugyot

Gipanglantawan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga tahasan ang tanang opisina sa city hall nga diretso nga mangompra og mga agricultural products gikan sa akreditado nga lokal nga mga mag-uuma ug mga kooperatiba.
Usa ka ordinansa alang sa maong katuyoan ang gi-endorso ni Konsehal Michelle Abella-Cellona niadtong Disyembre 9. Kini nagtumong sa pagpalig-on sa pagpatuman sa nasudnong Sagip Saka Act (Republic Act 11321), nga nagdasig sa direkta nga pagpalit gikan sa mga mag-uuma ug mananagat.
Kun maaprobahan, ang Local Farmers First Procurement Ordinance magamit sa tanang opisina sa siyudad, lakip na ang mga ospital, eskwelahan, mga feeding programs, mga pasilidad sa barangay, ug mga canteen nga gidumala sa City Hall.
Kining maong mga agricultural products naglakip sa bugas, utanon, prutas, itlog, mga lagutmon, ug uban pang mga produkto sa umahan. Apan adunay eksepsiyon ang maong ordinansa sama pananglit kun adunay kakuwang sa suplay tungod sa mga katalagman (calamities) o dili paigo nga lokal nga produksyon. / EHP