Pagpalit sa NorthPort hapit na ma-finalize

Sa tinuig nga planning session sa Philippine Basketball Assocaition (PBA) board of governors nga ipahigayon sa Las Vegas, USA, ang sentro sa diskusyon mao ang pagbaligya sa NorthPort Batang Pier franchise ug ang kasaulogan sa ika-50 nga anibersaryo sa liga.
Sila si PBA chairman Ricky Vargas ug Commissioner Willie Marcial mao ang modumala sa panaghugpong.
Ang 50th season sa PBA magsugod karong Oktubre 5, 2025.
Nagkanayon si Marcial nga sa panaghugpong, mohatag og report ang review committee sa pagpalit sa Pureblends Inc. sa NorthPort.
Matod ni Marcial nga posibleng ma-finalize na kini human sa planning session. / ESL