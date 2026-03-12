Pagpalta ni Cury masumpayan

Nadugangan og labing menos 10 ka mga adlaw ang pagpalta og mga duwa ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Mao kini ang gipahibalo sa Warriors human gisusi sa mga doktor ang angol sa tuong tuhod ni Curry, nga maoy hinungdan nga wala siya nakaduwa sa niaging 15 ka mga duwa sa multi-titled squad.
Susihon pagbalik ang angol sa two-time MVP inig labay sa 10 ka mga adlaw.
Si Curry, kinsa mag-38 anyos karong Marso 15, nag-average og team-best 27.2 points sa kasamtangang season. / Gikan sa wires