Pagpalupad og drone gidili isip tipik sa pagpangandam sa Sugbo alang sa Asean

Gipahinumdoman sa Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA) ang publiko batok sa pagpalupad og mga drone, tabanog, ug balloon, ug pagtudlo og laser ngadto sa mga eroplano samtang nagkahugot ang mga pagpangandam sa seguridad alang sa umaabot nga mga panaghugpong sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) sa Sugbo.
Sa usa ka pampublikong pahibalo, gihangyo sa MCIAA ang publiko nga magpabiling mabinantayon ug mag-obserbar sa mga protocol sa kaluwasan sulod ug sa palibot sa mga dapit sa tugpahanan, hilabi na sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang maong pahibalo nanggawas samtang gipalig-on sa Sugbo ang seguridad ug mga pagpangandam sa emerhensya para sa ika-20 nga Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ug ika-13 nga ADMM Plus.
Gibalikbalik sa awtoridad sa tugpahanan ang pagdili sa Gobiyerno sa Dakbayan sa Lapu-Lapu batok sa mga manglupad nga mga butang, lakip ang tradisyonal, plastik ug gi-improvise nga mga tabanog, helium balloons, sky lanterns ug susamang mga butang nga maglupad sa kahanginan.
Gidili usab ang mga operasyon sa drone, lakip ang mga test flight, practice runs ug aerial coverage.
Matod sa MCIAA, ang mga awtoridad, lakip ang Lapu-Lapu City Police Office, nagpakatap og mga anti-drone system isip bahin sa mga lakang sa seguridad.
“Any flying object detected—regardless of purpose (recreational, professional, or personal)—will be immediately neutralized,” pamahayag sa MCIAA.
Gipasidan-an sab sa MCIAA ang publiko batok sa pagtudlo og mga laser device o uban pang taas og intensity nga suga ngadto sa mga eroplano.
Matod pa niini nga ang mga laser makabalda, makapawala sa direksyon o temporaryong makadaot sa panan-aw sa piloto, hilabi na sa kritikal nga mga yugto sa paglupad sama sa pag-takeoff ug landing.
Matod sa MCIAA nga ang pagtuman sa mga restriksyon makatabang sa pagsiguro sa luwas nga operasyon sa paglupad ug pagpanalipod sa mga pasahero, mga sakop sa crew ug sa mga komunidad nga naglibot sa tugpahanan. / DPC