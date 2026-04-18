Pagpalupad og drones gamit ang laser lights giistrikto sa Lapu-Lapu

Gipahimangnuan sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang publiko nga mosunod sa balaod sa paggamit og drone ug laser kay estrikto na silang manakop aron dili mameligro ang mga ayroplano.
Ang Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) nagpagawas og public advisory aron pahinumdoman ang mga residente ug mga bisita sa pagsunod sa City Ordinance No. 16-033-A-2022.
Kini nga lakang gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa paglupad sa ayroplano, pagpanalipod sa palibot, ug pagmentinar sa kahapsay ug kalinaw.
Ang maong ordinansa naglakip sa nagkalain-laing kalihukan sama sa paggamit og mga laser light ug pointers, searchlights, tabanog, unmanned aerial vehicles o drone, ug bisan ang pagbuhi og mga balloon.
Pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko nga ang iresponsableng paggamit sa laser ug drone, ilabi na duol sa tugpahanan, usa ka seryusong hulga sa kaluwasan sa tanan.
“This ordinance is a proactive measure to keep skies safe, protect the environment, and maintain peace in Lapu-Lapu City. By following these rules, residents and visitors contribute to a safer and more responsible community,” suma sa LCPO.
Ubos sa maong balaod, ang mga laser light ug pointers gidili sa mga publikong lugar aron malikayan ang pagkaangol sa mga tawo ug ang posibleng pagpanghilabot sa operasyon sa mga ayroplano.
Ang pag-instalar og mga laser-based display kinahanglan usab og pagtugot gikan sa lokal nga mga awtoridad.
Sa susamang paagi, ang paggamit og mga searchlight gi-regulate usab aron dili mabalda ang aviation operations ug ang kaluwasan sa publiko.
Ang mga butang nga paluparon duna usab estriktong mga lagda.
Ang pagpalupad og mga drone ug remote-controlled nga mga ayroplano kinahanglang mosubay sa mga regulasyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP), lakip na ang pagkuha og gikinahanglang mga permit. / DPC