Superbalita Cebu

Pagpalupad og tabanog, drone gidili sa Lapu

Canva
Published on

Gisugdan sa pagpatuman niadtong Miyerkules, Abril 29 hangtod na sa Mayo 12, 2026, ang giluwatan nga memorandum sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) nga nagdili sa pagpalupad og tabanog ug drone sa Lapu-Lapu City. 

Kabahin kini sa gipalig-on nga security measures isip pagpangandam sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) event.

Hugot nga gidili ang pagpalupad sa tabanog, drone, o bisan unsang matang sa flying object sulod sa siyudad sa nahisgutang petsa.

Ang bisan unsang flying object nga ma-detect bisan pa og alang sa kalingawan, propesyonal, o personal nga gamit, kini sakmiton ug way gihatagan og exemption.

Gidili ang pagsuway og test flights, practice runs, o aerial coverage sulod sa restricted area.

Samtang, ang LCPO adunay gi-deploy nga anti-drone guns.

Ang mosupak o makalapas mahimong mosangpot sa pagsakmit sa kagamitan, makamulta, ug mag-atubang og legal nga aksiyon.

Gipalabang sab ang ordinansa nga nag-regulate sa paggamit sa laser lights ug pointers, pag-instalar og laser o searchlight displays, pagpalupad og tabanog, drones, balloons, moored balloons, ug uban pang remotely controlled flying objects sa Lapu-Lapu.

Sa tinguha nga maseguro ang luwas ug malampusong pag-host sa Asean Summit 2026, ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpagawas niining advisory aron pahinumdoman ang publiko sa hugot nga pagpatuman sa ordinansa.

Ang unauthorized operation sulod sa prohibited o restricted airspace makamulta og P5,000 ug pagsakmit sa kagamitan. / PR

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph