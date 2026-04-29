Pagpalupad og tabanog, drone gidili sa Lapu

Gisugdan sa pagpatuman niadtong Miyerkules, Abril 29 hangtod na sa Mayo 12, 2026, ang giluwatan nga memorandum sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) nga nagdili sa pagpalupad og tabanog ug drone sa Lapu-Lapu City.
Kabahin kini sa gipalig-on nga security measures isip pagpangandam sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) event.
Hugot nga gidili ang pagpalupad sa tabanog, drone, o bisan unsang matang sa flying object sulod sa siyudad sa nahisgutang petsa.
Ang bisan unsang flying object nga ma-detect bisan pa og alang sa kalingawan, propesyonal, o personal nga gamit, kini sakmiton ug way gihatagan og exemption.
Gidili ang pagsuway og test flights, practice runs, o aerial coverage sulod sa restricted area.
Samtang, ang LCPO adunay gi-deploy nga anti-drone guns.
Ang mosupak o makalapas mahimong mosangpot sa pagsakmit sa kagamitan, makamulta, ug mag-atubang og legal nga aksiyon.
Gipalabang sab ang ordinansa nga nag-regulate sa paggamit sa laser lights ug pointers, pag-instalar og laser o searchlight displays, pagpalupad og tabanog, drones, balloons, moored balloons, ug uban pang remotely controlled flying objects sa Lapu-Lapu.
Sa tinguha nga maseguro ang luwas ug malampusong pag-host sa Asean Summit 2026, ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpagawas niining advisory aron pahinumdoman ang publiko sa hugot nga pagpatuman sa ordinansa.
Ang unauthorized operation sulod sa prohibited o restricted airspace makamulta og P5,000 ug pagsakmit sa kagamitan. / PR