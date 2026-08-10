Pagpamakuna batok tipdas, rubella, gilusad sa Sugbo

Gilusad sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang pagpamakuna batok measles-rubella sa Central Visayas ubos sa phase 3 gikan Agusto 10 hangtod 28, 2026.
Target sa kagamhanan nga makapamakuna og mga bata nga nag-edad 6 ngadto sa 59 ka buwan, bisan pa og nakadawat na kini og bakuna kaniadto.
Ang paglusad gipangulohan ni Governor Pamela Baricuatro subay sa tinguha sa probinsiya nga mapalig-on ang programa sa panglawas sa kabataan.
Subay sa nasayran, ang measles-rubella kombinasyon kini nga bakuna aron pagprotektar sa duha ka makatakod nga viral disease.
Lakip sa simtumas sa measles o tipdas ang taas nga hilanat, ubo, sip-on, pagpamuwa sa mata, ug pagpangatol sa panit nga moresulta sa pneumonia, encephalitis, o ba kaha kamatayon.
Samtang ang rubella usa ka impeksyon nga dunay simtumas sama sa rashes ug hilanat nga maghatag og risgo ilabi na sa mga buntis.
Ugaling mataptan niini ang mga mabdos, posibleng makasinati sila og miscarriage o ba kaha dunay mga depekto ang bata sa sulod sa tiyan sama sa sakit sa kasingkasing, pandungog, ug panan-aw.
Tungod sa maong risgo sa panglawas, ang gobernador sa Sugbo nagmugna og task force aron mapalapdan ang pagpamakuna batok sa tipdas.
Ang maong bakuna mahimong makuha sa rural health units, barangay health stations sa nagkadaiyang lokalidad, ug community outreach activities.
Giawhag sa kagamhanan ang mga inahan nga pabakunahan ang ilang mga anak aron protektahan ang ilang panglawas batok sa tipdas. / ANV