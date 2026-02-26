Pagpamutos og food packs sa DSWD mas gipadali

Personal nga gibisita ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang gi-upgrade nga Visayas Disaster Resource Center (VDRC) sa Dakbayan sa Mandaue sa Pebrero 26, 2026.
Ang maong lakang tumong nga mas mapaspas ang paghatod og tabang sa mga komunidad sa Visayas ug Mindanao nga maigo sa mga katalagman.
Ang maong pasilidad duna nay lima ka Mechanized Production System (MPS) o automatic vacuum packaging.
Tungod niining bag-ong teknolohiya, ang center makahimo na og 30,000 ka family food packs (FFPs) matag walo ka oras nga shift—tulo ka pilo ang gikusgon kumpara sa karaang kapasidad niini.
Gawas sa kapaspas, ang vacuum system moseguro sab nga dili dali madaot ang mga pagkaon.
Mahimong infestation-free o dili daling sudlon sa mga insekto ug mamahimong tipigan og dugay alang sa mga dapit nga kanunay'ng maigo sa trahedya.
“Ito ang unang panahon na ang national government ay nagbibigay nitong klaseng food pack. Noong nakaraan, eh kung saan-saan na lang kumukuha ‘yung mga biktima. Pero ngayon, nakakapag-provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility natin,” pamahayag ni Presidente Marcos.
Gibutyag sa Presidente nga sa pagkakaron, ang VDRC adunay reserba nga 4 ka milyon ka food packs nga andam na iapudapod sa mga dapit nga maigo sa bagyo, baha, o bisan pagbuto sa bulkan.
Padayon ang produksyon sa pasilidad hangtod nga maabot ang maximum capacity niini nga 5 ka milyon ka food packs.
Ang pag-upgrade sa pasilidad nga nahuman niadtong Hulyo 2025, nagkantidad og kapin P117 milyunes pinaagi sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund.
Kini subay sa direktiba sa Presidente ngadto sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) alang sa dinaliang serbisyo publiko.
Gawas sa pagkaon, ang VDRC nagsuporta sab sa mga programa sama sa Emergency Cash Transfer, Cash-for-Work alang sa mga indibidwal nga ubos ang kita. / JDG