Pagpanakop sa saba nga tambutso sa motor sa Lapu-Lapu, hingusgan

Hingusgan na sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) ang pagpanakop sa mga motorsiklo nga saba og tambotso, apan unahon una nila og disiplina ang ilang mga sakop nga nigamit og modified muffler isip kabahin sa ilang kampanya.
Giawhag ni LCPO City Director PCol. Dyan Agustin ang mga indibidwal nga nigamit og gimodipikar nga tambotso sa pagbalik niini sa orihinal nga disenyo.
Miingon si Lt. Col. Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, atol sa interbyu sa SunStar Cebu, nga mag-una una ang mga pulis sa paghinlo sa ilang kaugalingong han-ay sa dili pa hingpit nga ipatuman ang kampanya.
Matod niya nga lisud ipatuman ang regulasyon batok sa gimodipikar nga tambutso kun ang mga pulis naggamit gihapon og saba nga tambutso sa ilang motorsiklo.
Giingon ni Torres nga ang Traffic Enforcement Unit maoy gitahasan sa paghimo og surprise inspections ngadto sa ilang kaubang polis nga nanag-iya og motorsiklo.
Gipasabot niya nga ang pagbutang og 400cc nga tambutso sa usa ka 150cc nga motorsiklo, mahimong hinungdan sa sobrang kasaba.
Ang mga polis nga molapas sa mga regulasyon mag-atubang og administrative case.
Sa usa ka memorandum nga pinetsahan og Agosto 29, gikan sa Philippine National Police (PNP) Regional Office 7, gilatid sa PNP ang mga operational guidelines aron mapatuman ang mas estriktong regulasyon sa saba ug polusyon.
Kini nga lakang tubag sa nagkataas nga kabalaka sa publiko ug usa ka pormal nga hangyo gikan sa Anti-Noise Crusaders of the Philippines, Inc., nga nag-awhag sa PNP sa paghimo og mas pro-active nga baruganan batok sa saba nga tambutso.
Ang kanunay nga pagkaladlad sa kasaba mahimong hinungdan sa permanente nga pagkawala sa pandungog, tinnitus (pagtingog sa dalunggan), ug dugang nga stress, nga mosangpot sa high blood pressure ug problema sa kasingkasing. Makabalda usab kini sa pagkatulog, makadaut sa konsentrasyon, ug makababag sa komunikasyon. / DPC