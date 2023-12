Pagpangandam sa topnotchers

Duha ka topnotchers sa 2023 Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT) nga graduwado sa mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo ningpaambit sa ilang kasinatian ug pagpangadam sa maong pasulit.

GIKAN SA USJ-R

Wala sa iyang plano nga mokuha og Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT) ning tuiga, apan dihang nausab ang iyang plano, nahimo hinuon siya nga top 4 sa board exam.

Kini ang estorya sa SunStar Cebu sa Biyernes, Disyembre 8, 2023, ni Franceska Fanilag, graduwado sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) nga top 4 sa elementary level sa naasoy nga pasulit.

Matod niya nga nagpa-enroll siya sa usa ka review center sa Sugbo niadtong Abril, apan upat ka bulan sa dili pa ang eksaminasyon, nagduha-duha siya sa pagkuha sa LEPT.

Asoy ni Fanilag nga sa unang adlaw sa review class mao ang summative exam.

“I took the exam and answered it in the best way I could,” asoy ni Fanilag

Dugang pa niya nga nag-una siya sa summative exam ug niingon siya nga sinyales kini nga mokuha siya sa eksaminasyon.

Si Fanilag niingon nga ang iyang batasan sa pagtuon mao ang pagsige og tubag sa mga pangutana sa reviewer ug ang iyang pundasyon sa USJ-R dako og natampo nga taas ang iyang nakuha sa board exam.

Matod ni Fanilag nga usa sa mga hagit atol sa iyang pagpagpangandam mao ang pagpangita og paagi nga magpabiling nakatutok sa pagtuon ug dili niya tapuson ang adlaw gawas kon nakabasa siya og libro o nakatubag sa 200-item practice test.

GIKAN SA CNU

Samtang, laing topnotcher gikan sa Sugbo nga si Nivea Rose M. Mendez nga nahimutang sa ikaunom nga pwesto sa elementary level, anak sa usa ka ka magtutudlo sa publikong tunghaan.

Nakita niya ang kalipay sa iyang inahan matag tuig sa dihang ang iyang estudyante makakat-on sa pagbasa, usa ka kalampusan nga nakulit sa huna-huna ni Nivea Rose nga mahimong magtutudlo.

Bahin sa pagkasayod sa resulta sa exam, matod niya, “Gigutom ko that time.”

“I was right at the counter waiting for my order when I got a chat from my previous classmate; Congrats baaaang,” ug nakahinumdom sa usa ka staff sa review center nga nag-ingon nga unang i-release mao ang topnotchers.

Sa pagkaamgo niya, naa pa siya sa sulod sa fast food chain ug naghilak.

“I told myself at that moment, it was God, I am blessed, this was His,” matod ni Mendez ug dason niya, tutok sa pagtuon sa pagkab-ot sa kalamposan.