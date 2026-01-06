Pagpangawat nakita sa CCTV, suspek sikop

Gipapriso sa tag-iya ang nangawat og mga sensilyo sa kompyuteran sa Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Enero 2, 2026.
Ang nadakpan giila nga si alyas Ryan, 22, walay trabaho ug residente sa maong dapit.
Nagtingkagol siya sa Inayawan Police Station human madakpi sa gihimong follow up sa kapulisan.
Nadiskubrihan ang pagpangawat sa dihang gi-review sa caretaker sa kompyuteran ang ilang CCTV camera.
Nakita sa footage ang gihimo sa suspek nga maoy hinungdan sa pagdangop sa tag-iya ngadto sa kapulisan. Mokabat sa P2,000 nga kantidad sa mga sensiyo ang nakuha apan wala na kini marekober sa mga polis. Hugot nga gihimakak sa suspek ang pasangil.
Matod niya duna’y bata nga nauna niya og gamit sa maong computer ug nagtuo siya nga mao kadto ang nanguha sa kuwarta.
Giangkon ni Ryan nga nailhan gyud siya nga kawatan kaniadto, apan dugay na siyang nibiya sa maong dautang binuhatan tungod kay gusto na niya nga magbag-o.
Bisan sa iyang pagpanghimakak, pasakaan gihapon si Ryan og kasong Theft base sa ebidensya gikan sa CCTV ug sa reklamo sa tag-iya. / JDG