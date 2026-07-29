Pagpanghatag og ayuda sa mga biktima sa Bagyong Tino sa Cebu City, sugdan na

Human sa dul-an siyam ka bulan sukad gikusokuso sa Bagyong Tino ang Dakbayan sa Sugbo, magsugod na sa pagpang-apudapod og tabang pinansyal ang kagamhanan sa dakbayan ngadto sa kapin sa 41,000 ka pamilya kansang mga panimalay nangaguba sa bagyo.
Gitakda sa Department of Social Welfare Services (DSWS) ang pagpanghatag sa ayuda gikan sa Hulyo 30 hangtod sa Agusto 7, 2026, nga ipahigayon mismo sa mga barangay.
Subay sa giaprubahang mga lagda, ang mga pamilya kansang mga balay hingpit nga naguba makadawat og tag P5,000, samtang kadtong mga balay nga partially damaged o kaha nalunopan sa baha makadawat og tag P2,500.
Ang maong ayuda makabenepisyo sa 41,343 ka mga kwalipikadong indibidwal nga gilangkuban sa 1,766 ka pamilya nga adunay hingpit nga naguba nga mga balay ug 39,577 ka pamilya kansang mga balay nakaangkon og partial nga kadaot atol sa bagyo niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Ang pagpanghatag ipahigayon gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon, gawas sa Dominggo.
Himuon kini sa mga barangay gikan sa Hulyo 30 hangtod sa Agusto 1, samtang kadtong mga benepisyaryo nga dili makaadto sa gitakdang schedule mahimong mokuha sa ilang ayuda sa City Treasurer’s Office gikan sa Agusto 3 hangtod sa 7.
Ang mga rekord sa DSWS nagpakita nga adunay pipila ka mga barangay nga nakatala og liboan ka mga apektadong panimalay.
Lakip sa adunay labing daghang apektado nga benepisyaryo mao ang Mambaling (3,680), Duljo Fatima (2,852), Basak Pardo (2,442), Tisa (2,269), Sawang Calero (2,266), Inayawan (1,684), Bulacao (1,673), Ermita (1,616), Guadalupe (1,539), ug Tejero (1.494).
Nakaangkon sab og dakong kadaot ang mga bukirang barangay sama sa Pit-os, Pulangbato, Bonbon, Binaliw, Lusaran, Busay, Tagbao, Adlaon, Toong, Buot, ug Tabunan, diin dose-dosenang mga balay ang hingpit nga naguba sa kusog nga hangin ug pagdahili sa yuta.
Aron ma-accommodate ang daghang mga benepisyaryo, gibahin sa kagamhanan sa dakbayan ang mga barangay ngadto sa 50 ka distribution clusters, diin lainlaing mga departamento sa siyudad ang gitahasan sa pagdumala sa mga payout.
Ang mga dapit sa pag-apudapod naglakip sa mga barangay gymnasium, multi-purpose hall, eskwelahan, Robinsons Galleria, Don Vicente Rama Gym, Ma. Gochan Gym, ug uban pang gitudlo nga pampublikong pasilidad.
Ang mga kawani gikan sa City Treasurer’s Office, DSWS, CDRRMO, Department of Public Services, Office of the Building Official, Department of Veterinary Medicine and Fisheries, City Health Department, Department of General Services, City Planning Office, ug uban pang mga departamento sa siyudad gitudlo isip mga sub-disbursing officer aron mapadali ang pagpagawas sa ayuda.
Kinahanglan nga personal nga motunga ang mga benepisyaryo ug magpakita og usa ka balidong identification card nga giisyu sa gobiyerno, uban ang duha ka photocopy sa maong ID nga adunay tulo ka pirma.
Dili dawaton ang mga authorization letter o mga representante.
Kinahanglan nga personal nga mopirma ang mga benepisyaryo sa payroll sa dili pa nila madawat ang ilang ayuda.
Alang sa mga benepisyaryo nga dili makamaong mobasa ug mosulat o dili makapirma, gikinahanglan sa mga lagda ang presensya sa usa ka saksi, dokumentasyon pinaagi sa mga litrato, ug mga pirma gikan sa mga opisyal sa barangay ug mga tinudlo nga representante sa siyudad.
Ang house-to-house payouts ipahigayon para sa mga benepisyaryo nga naghigda sa kama pinaagi sa mga team nga gilangkuban sa mga sub-disbursing officer ug mga representante sa barangay.
Ang mga ayuda mahimo sab nga ihatod ngadto sa mga benepisyaryo nga na-admit sa mga ospital sa Cebu City.
Samtang, ang tabang para sa mga namatay nga benepisyaryo mahimo ra nga ma-claim atol sa CTO payout period pinaagi sa pagsumite sa mga kinahanglanon nga dokumento, lakip ang balido nga ID sa namatay, death certificate, pruweba sa relasyon, ug ang identification card nga giisyu sa gobiyerno sa claimant. / CAV