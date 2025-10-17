Pagpanghatag og ‘Go Bags’ ngadto sa Cebu City residents gitun-an ni Archival

Gikonsiderar ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang sugyot nga i-apod-apod ang emergency “Go Bags” sa matag panimalay isip kabahin sa paningkamot nga palig-non ang pagpangandam sa panahon sa katalagman.
Matod ni Archival ang sugyot susamang programa nga gipatuman sa Pasig City, diin gihatagan ang mga residente og emergency kits nga adunay sulod nga essential survival items.
“Sa akong tan-aw, maayo ni nga ideya nga ato usab angkunon sa Cebu. Apan nagtuon pa kami kung unsaon kini pag-apod-apod sa hustong paagi tungod kay, base sa akong panukiduki, ang siyudad adunay dul-an sa 140,000 ka pamilya,” sigun pa sa mayor.
Gipasabot niya nga ang kagamhanan sa siyudad nag-evaluate pa sa feasibility sa proyekto, ilabi na sa bahin sa funding ug patas nga pag-apud-apod.
Gihatagan og gibug-aton sa mayor, ang sugyot nahiuyon sa tumong sa siyudad nga mapaayo ang disaster resilience ug masiguro nga ang mga pamilya mas andam alang sa mga emergency sama sa linog, baha, o sunog.