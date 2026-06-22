Pagpanghatag sa Cash Gifts sa Sr. Citizens Ipaagi na sa Digital

Ipatuman na sa National Commission of Senior Citizens (NCSC) ang digital fund transfer sa pagtunol sa cash gifts sa senior citizens sa nasud, sa maong paagi mas paspas ang pag-release sa maong benepisyo ubos sa Expanded Centenarians Act.
Gipahibawo sa NCSC chairperson Ma. Merceditas Gutierrez niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026 nga ang mga qualified beneficiaries makakubra na sa ilang cash gifts pinaagi sa banko nga ihulog sa ilang bank account, GCash virtual wallet o Palawan remittance services.
“Hindi na iyong isa-isang binibigyan ang ating grantees ng cash gift,” sigun pa ni Gutierrez said atol sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing.
Sa digital payout system naglangkob sa mga benepisyo ubos sa Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarians Act, nga naghatag og cash gift nga PHP10,000 ngadto sa nag-edad og 80, 85, 90 ug 95.
Sa kadtong mga centenarians padayon nga makadawat og P100,000 gikan sa kagamhanan.
Gihulagway ni Gutierrez nga mas dali ug paspas, ingon man luwas batok sa pangilad ug misuse o sayop nga paggamit ang maong paagi.
Ang 16 ka rehiyonal nga buhatan sa NCSC mohimo og digital literacy training ug coordinating tali sa Office for the Senior Citizens Affairs lukop nasud. / PNA