‘Pagpangilkil’ sa BFP gibulgar sa DILG

Nipasidaan ang Department of Interior and Local Government (DILG) ngadto sa mga negosyante batok sa bag-ong modus sa Bureau of Fire (BFP) personnel ug fire extinguisher vendors nga mopasar sa fire inspection baylo sa pagpalit og produkto.
Sa usa ka press conference niadtong Huwebes, Pebrero 12, 2026, gipadayag ni DILG Secretary Jonvic Remulla nga nagpadayon gihapon ang korapsiyon sulod sa BFP luyo sa paggamit og mga body camera atol sa inspeksyon sa mga establisimento.
Matod ni Remulla, base sa mga report, adunay mga mamaligyaay og fire extinguisher nga moduol sa mga negosyante sa dili pa ang gitakdang inspeksyon.
Moingon kini nga ilang maseguro nga pasar ang resulta sa inspeksyon sa higayon nga moabot na ang mga bombero.
Gibutyag ni Remulla nga hapit tanang reklamo nga nadawat sa departamento nagpunting sa susamang pamaagi: mosulod ang mga vendor sa mga tindahan, klinika, o uban pang negosyo ug pugson ang mga tag-iya sa pagpalit og fire extinguisher uban ang pasalig nga aprobahan sa mga inspector ang ilang establisemento.
Matod niya, ang sistema sa korapsiyon nausab na—ang mga vendor na ang mouna sa mga inspector nga gidudahang adunay koordinasyon sa usa'g-usa.
Gitataw ni Remulla nga kini nga modus nikatap na sa tibuok nasod.
Tungod niini, giawhag niya ang mga negosyante nga idokumento ug itaho ang maong mga hitabo.
Nanawagan sab siya sa mga biktima nga videohan ang mga vendor, kuhaon ang ilang mga ngalan ug kompanya, ug daling itaho sa 911.
Gipasalig sa sekretaryo nga panalipdan ang mga moreklamo.
Gibutyag niya nga usa sa mga nabiktima sa maong modus mao mismo ang iyang pag-umangkon didto sa Cavite.
Gidugang ni Remulla nga gibanabanang 1,000 ka personnel sa BFP ang nag-atubang og reklamo tungod sa giingong ilegal nga mga kalihukan.
Gawas niini, dili mominos sa 40 ka opisyal ug personnel sa BFP ang nakatakdang pasakaan og kaso sa Office of the Ombudsman sunod semana tungod sa korapsiyon nga nahimo sulod sa milabay'ng dekada. / TPM / Sunstar Philippines