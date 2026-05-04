Pagpanglimpyo, seguridad gipahugtan sa Mandaue City alang sa Asean Summit

Gipakusgan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpanglimpyo, pagpapasiga sa mga suga, ug mga paningkamot sa seguridad diha sa mga nag-unang dalan isip pagpangandam alang sa umaabot nga Asean Summit, subay sa kamanduan ni Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano.
Matod ni Executive Secretary Riczen Gingoyon, ang mayor mismo ang personal nga nag-inspeksyon sa mga importanteng dapit aron maseguro nga nagsiga ang mga suga sa dalan.
Duna’y dinaliang aksiyon batok sa vandalism ug inadlaw nga pag-monitor sa kalimpyo ug kaluwasan.
Gipahugtan sab sa dakbayan ang koordinasyon sa nagkalainlaing ahensiya ug mga barangay, uban ang tinguha nga mapadayon ang disiplina, kahapsay, ug kaluwasan sa publiko sa taas nga panahon bisan human na ang maong summit. / ABC