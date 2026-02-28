Pagpangubkob sa Binaliw gipahunong sa Ccenro

Gihulagway sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) nga ilegal ang nahitabong earth-moving activities sa usa ka upland subdivision sa Barangay Binaliw ug girekomendar na ang pagpagawas og cease-and-desist order (CDO) batok sa kompanyang Powerplus Aggregate Systems Co., Ltd.
Sa usa ka endorsement nga gipetsahan og Pebrero 20, 2026, gipadala ni Ccenro Head Editha Flores ang inspection report ngadto kang Konsehal David Tumulak, ang tsirman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management.
Base sa report niadtong Pebrero 18, nagpahigayon og ocular inspection ang Ccenro niadtong Pebrero 12, sa Spring Valley Country Homes sa Sityo Sta. Ana human makadawat og reklamo pinaagi sa Messenger app.
Gipasangil sa reklamante nga ang Powerplus Aggregate Systems Co., Ltd. naghimo og ilegal nga pagkubkob sa yuta sa dalan nga agianan sa ilang mga truck paingon sa ilang aggregates processing facility.
Atol sa inspeksyon, nakita sa team ang mga timailhan sa bag-ong pagkubkob, pag-hiwa sa dalan, ug minor landslides.
Mas niatbang na ang dalan kon itandi sa gihimong inspeksyon niadtong Oktubre 13, 2025.
Ang tumoy ug bungtod nga dapit delikado kaayo sa landslide.
Nakig-istorya sab ang team sa reklamante nga si Marichi Patigayon.
Matod niya, sige og pahak sa level sa dalan ang kompanya, hinungdan nga nahimong nipis ang kilid sa iyang propyedad ug delikado na nga modahili.
Giingong wala sab maghimo og retaining wall ang kompanya ug walay gipahigayon nga public hearing o pagpakita og permit ngadto sa mga apektadong residente.
Sa ilang nakaplagan, gitataw sa Ccenro nga adunay ilegal nga earth-moving nga nahitabo nga nakalapas sa Section 5 sa Executive Order No. 13, o ang “Oplan Likay sa Landslide.”
Ubos sa maong EO, suspendido ang tanang quarry ug earth-moving sa 30 ka upland barangays nga daling dagsangon sa landslide, lakip na ang Barangay Binaliw. Nasayran sab nga ang maong dapit tapad lang sa dapit nga gipanag-iya sa Powerplus nga duna nay nag-ung-ong nga CDO.
Tungod niini, giawhag sa Ccenro ang Office of the Mayor, sa tabang sa City Legal Office, nga hunungon dayon ang operasyon pinaagi sa pagpagawas og CDO.
Nasubay kini sa kamanduan ni Mayor Nestor Archival nga hugtan ang pagbantay sa mga kalambuan sa kabukiran.
Gisugyot sab ang pagpahigayon og technical conference uban sa reklamante, ang kompanya, homeowners’ association, ug uban pang ahensiya sa gobiyerno aron mahisgutan ang maong isyu.
Niadtong Pebrero 25, giendorso na ni Tumulak ang maong report aron maapil sa agenda sa regular session sa konseho karong Martes, Marso 3. /