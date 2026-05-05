Pagpangubkob sa Guindarohan, gipahunong

Giluwatan sa Regional Trial Court (RTC) Branch 76 ang ex-parte Temporary Environmental Protection Order (Tepo) sulod sa 72 ka oras batok sa Jomara Konstruckt Corporation (JKC) ug Jomara Agri Foods and Supply Corporation (JAFSC) nga mapahunong ang ilang operasyon sa Barangay Guindarohan, Lungsod sa Minglanilla.
Ang maong kamanduan giisyu ni Presiding Judge Dennis Larrobis niadtong Mayo 4, 2026, aron sa pagpahunong sa quarrying, excavation, land clearing, pagputol sa mga kahoy, ug bisan ang pag-operate sa ilang motor pool facilities ug heavy equipment.
Niduso sa reklamo ang mga molupyo sa Guindarohan, pinaagi sa ilang abogado nga si Atty. Ben Cabrido, tungod sa peligro sa landslide.
Base sa findings sa Mines and Geosciences Bureau (MGB), dunay nakit-ang mga liki sa yuta ug dili lig-on nga bakilid sa lugar.
Ang padayong pagpangubkob nakapasamot sa kahuyang sa yuta nga naghulga sa kinabuhi sa mga residente, ilabi na sa Sityo Napo.
Duna pay labing minos 23 ka pamilya ang nagpuyo sulod sa high-risk zone.
Gikutlo sab sa korte ang advisory sa MGB niadtong 2021 sa wala pa ang Bagyong Odette, nga nagrekomendar na og preemptive evacuation tungod sa landslide and flood threat sa maong dapit.
Gikalipay sa mga residente, ilabi na sa mga taga Sityo Napo ang maong desisyon sa korte.
Giisip nila kini nga usa ka dakong kadaugan alang sa ilang seguridad, lakip na ang mga bata ug mga tigulang nga mameligro kon mahitabo ang pagdahili sa yuta.
Ang 72-oras nga Tepo epektibo dayon sa higayon nga madawat kini sa kompanyang Jomara. / AYB, CDF