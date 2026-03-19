Pagpangulata nga nag-viral sa socmed, 7 ka mga batan-ong suspek nailhan na

Nailhan na sa Talibon Municipal Police Station ang pito ka mga batan-on nga nalambigit sa pagpangulata sa usa ka lalaki niadtong Martes sa kaadlawon, Marso 17, 2026, human nag-viral ang video niini sa social media.
Ang insidente nahitabo ala 1:00 sa kaadlawon duol sa traffic light sa crossing sa Barangay San Jose.
Tungod sa kapaspas sa pagkatap sa video, nihimo dayon og imbestigasyon ang kapulisan ubos sa pagpangulo ni Police Major Romar Labasbas.
Sa pito ka mga batan-on nga gipatawag, nagpangedaron og 16 ngadto sa 17 anyos, nasayran nga lima ka batan-on ang direktang nalambigit sa pagpangulata.
Duha ka batan-on ang igo lang nitan-aw ug wala manghilabot sa biktima.
Tungod kay mga menor de edad ang nalambigit, nakig-alayon ang Women and Children Protection Desk (WCPD) ug ang Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) sa pagbisita sa mga suspek.
Kagahapon, Marso 19, 2026, pormal nga gipatawag sa police station ang pito ka menor uban ang ilang mga ginikanan ug ang biktima.
Human sa imbestigasyon, giduso ang kaso ngadto sa barangay alang sa husay ug aron mapaubos ang mga batan-on sa intervention sa mga social worker.
Gibutyag ni Major Labasbas nga duna pay laing reklamo gikan sa laing barangay batok sa maong pundok.
Giingong duna nay laing biktima nga niduol sa ilang buhatan aron mosang-at og reklamo sa susamang pagpangulata.
Giklaro sa hepe nga dili miyembro sa usa ka gang ang maong mga batan-on.
Sila managhigala nga trip ang pagpangita og biktimang mag-inusara ilabi na kon sila makainom.
“Ang ilaha is trip ra bitaw, kon makit-an nila nga mag-inusara, ilang tripan. Sulti sad nila nga nakainom sad sila,” matod ni Labasbas.
Gipasalig ni Labasbas sa mga residente sa Talibon nga nagpabiling malinawon ang lungsod ug ang maong hitabo usa lamang ka isolated case.
Gipaneguro niya nga ang kapulisan padayon nga nag-roving sa tibuok lungsod aron mapadayon ang kahusay ug kalinaw. / AYB