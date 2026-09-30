Pagpangulata sa 12-anyos nga lalaki nahilot, di na mokiha sa mga suspek

Wala na mopasaka og kaso ang inahan sa 12-anyos nga batang lalaki nga gitabangan og kulata sa mga batan-on sa Sityo Mayana, Barangay Cogon Pardo, Siyudad sa Sugbo.
Kini human nahusay sa barangay ang maong insidente.
Nahitabo ang pagpangulata sa kaadlawon sa Septiyembre 20, 2026, diin nalambigit ang 11 ka mga menor de edad.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), gipahibawo siya sa hepe sa Inayawan Police Station nga kaduha nang gipatawag sa barangay ang mga batan-on nga gitudlong nalambigit sa insidente.
Ang unang panagtigom gihimo niadtong Septiyembre 24, diin lima ka mga batan-on uban sa ilang mga ginikanan ang gipatawag sa barangay.
Niadtong Septiyembre 26, gihimo ang ikaduhang panagtigom diin nitambong sab ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Inayawan Police Station.
Base sa mga pamahayag sa mga saksi, ang 11 ka mga batan-on nagpuyo sa Sityo Caimito ug Sityo Mansanitas sa Barangay Cogon Pardo, samtang ang 12-anyos nga biktima taga Talisay City.
Gihimo sab sa kapulisan, uban sa GAD Focal Person sa barangay, ang intervention alang sa mga menor de edad ug gihatagan og gibug-aton ang responsibilidad sa mga ginikanan sa hugot nga pagmonitor ug pagdisiplina sa ilang mga anak. /