Pagpaniid sa kadagatan sa Cebu City gipahugtan

Human sa mga report nga adunay mga mananagat nga nadakpan nga migamit sa pamakasi nga pamaagi nga “liba-liba” sa kadagatan sa dakbayan sa Sugbo, ang programa nga Bantay Dagat sa dakbayan mipalig-on sa ilang sistema sa pag-monitor.

Wala na’y nakita nga illegal nga pamaagi sa pagpanagat sa kada­gatan nga sakop sa Dakbayan sa Sugbo sukad nga ang team sa Bantay Dagat nagpatrolya kaduha ngadto sa tulo ka higayon sa matag adlaw, sumala sa direktor sa programa nga si Karlon Rama.

Sa usa ka phone interview niadtong Dominggo, Hulyo 28, 2024, niingon si Rama nga sa pagkakaron, epektibo ang ilang patrolya tungod kay wala na magpakita ang illegal nga mga pamaagi sa pagpanagat sama sa liba-liba.

Sa usa ka niaging report sa SunStar, ang team sa Bantay Dagat mi-post og video sa Facebook nga nagpakita sa mga mananagat nga nagdakop og isda gamit ang pamaagi nga liba-liba o Danish seine fishing method.

Sumala ni Rama, kini nga klase nga panginabuhian diin ang mga mananagat nga naggamit sa linya sa pagpangisda.

“Ang liba-liba usa lamang sa daghang mga hulga nga among giatubang nga kinahanglan namo nga mahatagan og solusyon dayon bisan pa sa among mga hagit,” matod niya.

Sumala sa Republic Act 10654, ang aktibong kagamitan sa pagpangisda: “is a fishing device characterized by the pursuit of the target species by towing, pushing the gears, surrounding, covering, dredging and scaring the target species to impoundments, such as but not limited to trawl, purse seines, Danish seines, and drift gill net.”

Apan niingon si Rama nga dili usab sila makadakop sa mga violator tungod kay ang Dakbayan sa Sugbo walay fish wardens.

Mao kini ang rason nganong nanghangyo siya sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) nga i-deputize ang mga personnel sa Bantay Dagat sama sa fish wardens.

Sigon ni Rama nga nagbansay sila uban ang BFAR niadtong Hulyo 10-12, sa regional office sa BFAR.

Gipasidunggan niya ang maong training nga ilang naagian.

“Okay kaayo ang training (The training was so okay), I learned a lot. There is a new monitoring system in place called I-FIT (Illegal, Unreported and Unregulated [IUU] Fishing Index and Threat Assessment Tool) that the BFAR is rolling out,” gidugang ni Rama.

“It allows us to index what threats to fishing exists in our municipal waters and assign value to the fisheries resources that we have,” dason niya. / JPS