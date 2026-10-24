Pagpaningil sa terminal fees sa PUVs gisuspenso

Nangandam na ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo pinaagi sa pagpatuman og nagkalainlaing pamaagi sa transportasyon ug seguridad alang sa pagsaulog sa Kalagkalag 2026 .
Kini aron madumala ang pagdaghan sa mga sumasakay, mapadayon ang kaayuhan sa mga sementeryo ug mapalambo ang serbisyo sa mga bus terminal.
Gipahibawo ni Cebu Gov. Pamela Baricuatro nga nakig-alayon na ang lalawigan sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) alang sa pagpakatap og mga polis sa mga nag-unang sementeryo sa tibuok lalawigan.
Maningkamot sab ang mga opisyal sa Kapitolyo uban sa national enforcement agencies ug mga lokal nga kagamhanan aron mapahapsay ang dagan sa trapiko sa dagkong kadalanan.
Aron maminusan ang gastuhan sa mga biyahedor, gipirmahan ni Gov. Baricuatro ang Economic and Enterprise Council Resolution No. 2026-012, nga temporaryong naghunong sa pagpangolekta og entrance fees sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) ug North Bus Terminal (NBT) nga parehong gidumala sa provincial government.
Gipasalig sab ni Terminal Administrator Ahmed Cuizon nga magpadayon ang hapsay nga operasyon ug serbisyo sa duha ka terminal bisan pa man sa paghunong sa bayranan.
Gipalapdan sab sa Kapitolyo ang ilang Libreng Sakay program alang sa Person’s with Disability (PWDs), mga buntis ug mga ginikanan nga nagdala og gagmayng bata.
Walo ka libreng bus ang ipakatap karong tuiga gikan sa unom sa miaging tuig aron matabangan ug maserbisyohan ang mga tao.
Ang CSBT nakatala og average nga 7,000 ka sumasakay sa mga adlaw sa semana ug 11,000 sa weekends, samtang ang NBT nag-alagad sa dul-an 2,000 ka sumasakay sa weekdays ug 4,000 sa weekends.
Gilauman sa mga opisyal nga modoble ang gidaghanon sa mga tao atol sa holidays.
Gipangandaman sab sa Kapitolyo ang trapiko pinaagi sa pakigtambayayong sa mga lungsod, aron madumala ang mga sementeryo nga naa daplin sa dalan ug dili malangan o mag-ungot ang biyahe sa mga bus.
Gipahigayon ang mga pag-ayo ug paglimpyo sa mga pasilidad sa duha ka terminal, lakip na ang pagtaod og 10 high-capacity fans, Iwata air-cooling units ug lima ka industrial air-conditioning systems. Nagdugang sab og mga janitor aron mapadayon ang kalimpyo.
“I’ll make sure nga safe and clean atong banyo and comfortable ang atong mga mobyahe padung sa probinsiya,” matod ni Baricuatro.
Gipahinumdoman sab sa Kapitolyo ang mga sumasakay nga gidili ang pagdala og mga hait nga mga gamit sulod sa terminal.
Ang mga tag-iya nga magdala og kahayopan kinahanglang magbutang niini sulod sa haom nga carriers o cages.
Gihangyo sab ang publiko sa paglabay sa ilang basura sa hustong labayanan.
Tuyo sa maong mga lakang ang pagseguro sa mas luwas, mas limpyo ug mas hapsay nga biyahe sa mga Sugboanon nga mobisita sa mga sementeryo ug mopauli sa ilang mga lungsod alang sa Kalagkalag. / PR