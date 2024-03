Pagpanuktok ‘fake news’

Gihimakak sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ang nikatap nga taho sa social media labot, matod pa, manuktok sa mga pultahan sa kabalayan sa bukid panahon sa kagabhion.

Kining maong estorya nakapahadlok sa mga tawo sa bukid nga tungod ani nabalaka na sila sa ilang seguridad tungod kay basin sila ang sunod nga tuktokon ug dunay dautang mahitabo kanila.

Tungod niini, ang Cebu Police Provincial Office (CCPO) niawhag sa publiko nga dili motuo sa maong estorya kay wala kini kamatuoran human nihimo’g imbestigasyon ang mga police station sa kalungsuran human nakadawat sa maong report.

Matod ni Police Major Windel Abellana, information officer sa CPPO, fake news ang nikatap sa social media nga nikuha og daghang shares nga nakapahadlok na sa publiko.

“There is no truth news circulating on social media..” matod ni Abellana.

Bisan pa man niin,i si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nagkanayon nga ang report nakaabot na sa ilang buhatan.

Matod niya nga seryuso nila kini nga gihatagan sa pagtagad.

Gani duna nay gitahasan nga mga personnel nga mosubay sa maong report.

Apan iyang gibutyag nga pulos lang kini tabi-tabi, pulos lang estorya ug wala pay nidangop sa matag police station labot sa maong insidente.

Giawhag sa kapulisan ang publiko nga kon dunay mamatikdan nga kadudahan sa ilang barangay ,labing maayo nga manawag dayon sa kapulisan aron mahatagan dayon nila sa dinalian nga pagtagad./ AYB