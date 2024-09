Pagpatay sa kanhi opisyal sa PCSO ipasusi og balik

Gimando ni Phlippine National Police (PNP) Chief General Rommel Marbil ang makuting imbestigasyon sa wala pa masulbad nga kaso sa pagpatay ni kanhi Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) Board Secretary Wesley Barayuga.

Sa usa ka pamahayag kagahapon Dominggo, Septiyembre 29, 2024, gimandoan ni Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nga buksan pag-usab ang imbestigasyon sa pagpatay ni Barayuga subay sa mga pag-angkon ni P/Lt. Col. Santie Mendoza atol sa imbestigasyon sa komite sa Balay kaniadtong Biyernes, Septiyembre 27, bahin sa extrajudicial killings sa panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Gilambigit ni Mendoza si National Police Commission (Napolcom) Commissioner Edilberto Leonardo ug kanhi PCSO General Manager Royina Garma, parehong retiradong koronel, isip utok sa pagpatay kang Barayuga.

Matod niya nga gikontak siya ni Leonardo, gipahibalo siya sa usa ka “special project involving a high-value individual who is believed to be involved in illegal drugs.”

Matod niya nga si Garma maoy naghatag og intelligence report alang sa operasyon.

Dugang niya nga gihatag niya kini sa usa ka "Toks" ug Nelson Mariano nga nagpatay sa hapon sa Hulyo 30, 2020, samtang si Barayuga mibiya sa iyang opisina sa Mandaluyong City.

Gihatagan og gibug-aton ni Marbil nga ang CIDG magsusi pag-usab sa tanang ebidensiya pinasubay sa bag-ong testimonya ug makigtambayayong pag-ayo sa ubang may kalabotan nga ahensya aron masiguro nga ang proseso hingpit, walay gidapigan, ug transparent.

Silang Garma ug Leonardo ninghimakak sa mga pangangkon ni Mendoza./TPM/SunStar Philippines