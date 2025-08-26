Pagpatrolya kanunayon karong Ber months

Gimando ni Cebu City Police Director, Police Colonel Enrico Figueroa, ang makanunayon nga pagpatrolya ug pagbantay sa mga station commander ug sa Theft and Robbery Section sa pagsulod sa “Ber months”.
Kini aron malikayan ang pagsaka sa mga petty crimes sama sa pickpocketing, snatching, ug akyat-bahay.
Giawhag ni Figueroa ang kapulisan nga makig-alayon sa mga security managers sa mga establisemento.
Gawas sa pagpangandam sa kapulisan, gipahimangnuan sab ni Figueroa ang mga lumolupyo nga magbantay sa ilang mga panimalay ug dili biyaan nga abli ang mga pultahan aron dili mahimong target sa mga kawatan.
Gi-monitor sab sa kapulisan ang mga pantalan ug Mactan airport aron dili makasulod ang mga kriminal gikan sa ubang rehiyon.
Bisan og wala pay kumpirmadong balita sa pag-abot sa mga kawatan, wala gihapon sila mokompiyansa ug nakig-alayon sa intelligence community.
Giawhag ni Figueroa ang publiko nga mo-report dayon sa bisan unsang kadudahan nga lihok pinaagi sa pagtawag sa PNP hotline 911 o paggamit sa button app. / AYB