Pagpatuman sa dress code sulod sa Basilica ‘pinili ra’

“Pit Senyor!
Nanghinaot ko nga ipatuman sa Basilica ang polisiya nga patas para sa tanan. Nganong gitugotan man ang usa ka Senadora nga makasulod nga naka-sleeveless?”
Kini ang tipik sa post ni Jandyl Guia niadtong Sabado, Enero 10, 2026, human makit-an si Senadora Imee Marcos sa sulod sa Basilica Minore del Santo Niño (BMSN) sa samang adlaw.
Sa ala 1:07 sa hapon, ang post ni Guia aduna nay 1,500 ka shares, 1,300 ka reactions, ug 131 ka comments.
Matod ni Guia sa SunStar Cebu, ang iyang tumong mao ang pagpukaw sa diskusyon sa publiko.
Giklaro niya nga wala siyay dautang tinguha batok sa senadora o bisan kinsang politiko, kundi ang pagtawag sa atensyon sa tagduma sa Basilica sa giingong “pinili” nga pagpatuman sa dress code.
“Nganong ako kining gipadako? Kanunay kong makasugat og mga higayon diin ang mga deboto gidid-an sa pagsulod sa Basilica tungod kay napakyas sila sa pagsunod sa dress code. Nakadungog pa gani ko og usa ka tiguwang nga nanghangyo sa guwardiya nga pasuldon siya kay gikan pa siya sa layong dapit sa habagatan (south), apan ang guwardiya nibalibad gyud ug gipangitaan siya og sapaw sa iyang bukton,” dugang ni Guia.
Kahinumduman nga ang BMSN nagpatuman og dress code sukad pa niadtong Oktubre 1, 2024, aron mapabilin ang pagkabalaan sa sulod sa simbahan.
Katin-awan sa Basilica
Nipagawas og pamahayag ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu (BMSN) niadtong Sabado, Enero 10, 2026.
Bisan kon abli ang simbahan sa tanang deboto bisan unsa pay kahimtang sa kinabuhi, kinahanglan gihapon ang pagsunod sa dress code isip timaan sa pagtahod.
Kini taliwala sa nag-viral nga hulagway ni Senadora Imee Marcos sa iyang official Facebook page nga nagsulob og pula nga sleeveless top sulod sa Basilica.
Nanawagan ang komunidad sa mga Augustinian sa mga sumusunod nga magpabiling disiplinado ug matinahuron, ug gipasabot nila nga ang pagkulang sa uban dili dapat makapahuyang sa kaugalingong pagsunod sa mga lagda sa simbahan. / CDF