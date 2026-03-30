Pagpaubos sa bayranan sa rehistro sa sakyanan, gisugyot

Gisugyot sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpaubos sa bayranan sa rehistro sa sakyanan agig tubag sa nagpadayong hagit sa ekonomiya.
Si Konsehal Jennifer Del Mar nagkanayon nga ang konseho sa nipasar na og resolusyon nga naghangyo sa Land Transportation Office (LTO) nga konsiderahon ang pagpaubos sa registration fees ug uban pang may kalabutan nga bayranan aron maminusan ang palas-anon sa mga drayber.
“Sa tinuod lang, gipasa nato kini kay gusto nato nga maminusan ang palas-anon sa atong mga motorista ug mga konsumidor,” matod ni Del Mar.
Gipasabot niya nga ang maong lakang gihimo samtang nangita ang dakbayan og praktikal nga pamaagi sa pagtubag sa mga kalisod sa ekonomiya karon.
“Nahibawo kitang tanan nga nag-atubang kita og lisod nga problema karong bag-o, busa nangita kita og mga paagi aron makatabang kanila,” dugang niya.
Giklaro ni Del Mar nga ang hangyo naglakip lamang sa registration fees ug dili apil ang mga multa sa mga kalapasan sa trapiko.
Ang konsehal nakig-alayon na sab sa LTO ug sa Kapitolyo sa Probinsiya sa Sugbo, sa paglaom nga positibo ang ilang tubag sa maong hangyo.
Hinuon giingon niya nga wala gitino sa dakbayan kon pila ang kantidad sa pagpaubos ug gitugyan na kini ngadto sa hingtungdan nga mga ahensiya aron sila ang modeterminar kon unsa ang mahimo.
Bisan tuod og dili pa kini usa ka ordinansa, gipasabot ni Del Mar nga ang napasar nga resolusyon usa ka importante nga unang lakang.
Matod niya, plano sa kagamhanan sa dakbayan nga pormal nga ipresentar ang resolusyon sa LTO. / ABC