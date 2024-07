Pagpeke og birth certificates sa Sta. Cruz gihimoa’g aksyon

Gipasalig sa mayor sa Santa Cruz, Davao del Sur nga si Jose Nelson Z. Sala Sr., nga nihimo na sila og aksiyon human masayri nga ang nadakpang Chinese national nikuha sa iyang peke nga birth certificate gikan sa Local Civil Registry Office sa munisipyo aron pagkuha unta og passport.

Sa pamahayag gikan sa mayor, iyang gipasalig nga sila mokooperar sa gihimong imbestigasyon labot niini.

“We do not tolerate this kind of illegal transaction under my administration,” ni Sala.

Luyo niini, mihimo og kaugalingon nga imbestigasyon ang lokal nga gobyerno aron masubay ang nagpaluyo sa paghatag sa dokumento ug di na mausab ang paghatag og pekeng mga birth certificate.

Dugang ni Sala nga kinsa mang masakpan nga nalambigit sa ilegal nga transaksiyon mag-atubang og administratibong kaso.

Kahinumdoman nga nasikop sa otoridad ang 21-anyos nga Chinese national nga si Hengson Jabilles Limosnero, human niduso og peke nga birth certificate, national ID, ug driver’s license sa pag-aplay og Philippine passport sa Department of Foreign Affairs sa Davao City.

Sa press conference sa nakalabay nga adlaw, gisulti ni NBI SEMRO Regional Director Atty. Arcelito C. Albao nga si Limosnero gikan sa Fujian, China, ug gidala sa iyang inahan diri sa Pilipinas dihang siya 9-anyos pa lang. / Superbalita Davao