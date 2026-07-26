Pagporma sa Cebu-Bohol task force kabahin sa presyo sa palaliton giaprubahan sa RDC 7

Giaprubahan sa Regional Development Council (RDC) 7 ang rekomendasyon nga maghimo og usa ka hiniusang technical working group sa Cebu ug Bohol nga gitumong sa pagpauswag sa seguridad sa pagkaon ug pagsulbad sa pagsaka sa mga presyo sa mga palaliton sa Central Visayas.
Ang maong rekomendasyon giaprubahan atol sa panaghugpong sa Regional Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport (Uplift) Committee sa Danao Civic Center sa Sugbo, nga gipangulohan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Ang technical working group, nga gisugyot sa Department of Labor and Employment (DOLE), magpalig-on sa koordinasyon tali sa Cebu ug Bohol bahin sa supply sa isda, seafoods, ug mga produktong pang-agrikultura.
Matod sa RDC 7, ang maong grupo maoy moila sa mga babag sa pagbiyahe ug logistika nga nakaapekto sa paglihok sa mga produkto sa agrikultura ug seafood, mag-usisa sa mga pamaagi sa pagpresyo subay sa supply chain, ug magpahigayon sa direktang pagkuha gikan sa mga mag-uuma ug mananagat aron makatabang sa pagpaubos sa mga presyo para sa mga konsumidor.
Matod sa komitiba, gihimo kining maong inisyatiba tungod sa inflation sa Central Visayas ug sa dakong pagsalig sa Sugbo sa mga supply sa pagkaon gikan sa gawas sa probinsya, nga gibanabana nga moabot sa 70 porsiyento. Si DOLE 7 Director Roy Buenafe nagkanayon nga ang rehiyon adunay igo nga supply sa pagkaon apan kinahanglan ang mas maayong pagmonitor sa tinuod nga panginahanglan.
"We are confident that we have supplies, but we have to look at people coming from around so that we can know what is really the measurement of food supply that we need at a given time," asoy ni Buenafe.
Ang panaghugpong gitambungan sa mga representante gikan sa mga ahensya sa nasudnong gobyerno, mga lokal nga kagamhanan, mga pribadong sektor, ug mga organisasyon sa kalambuan.
Gisusi usab sa mga sakop sa komitiba ang nahiusang taho sa kahimtang sa Central Visayas Regional Uplift Response, nga nagdetalye sa tabang sa gobiyerno nga gipanghatag sa mga bulnerableng sektor nga naapektuhan sa epekto sa ekonomiya sa krisis sa Middle East.
Ang maong report isumite sa National Uplift Committee nga gipangulohan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gisusi usab sa komitiba ang labing bag-ong report sa inflation sa rehiyon aron makatabang sa paggiya sa mga interbensyon sa gobiyerno nga gitumong sa pagpanalipod sa komunidad batok sa pagsaka sa mga presyo.
Ang Central Visayas mao ang unang rehiyon nga nagtukod og Regional Uplift Committee pinaagi sa RDC 7 Resolution No. 1, Series of 2026, sunod sa paggawas sa Executive Order 110 ni Presidente Marcos niadtong Marso 24, 2026.
Ang maong komitiba maoy coordinating body alang sa mga paningkamot sa gobiyerno, nga naglangkob sa mga nasyonal nga ahensya, lokal nga kagamhanan, ug mga kauban sa pribadong sektor sa pagtubag sa mga pagkabalda sa ekonomiya sa rehiyon.
Ang pagmugna sa Cebu-Bohol technical working group natukod human sa inisyal nga inisyatiba sa Regional Uplift Committee niadtong Hunyo, diin ang mga opisyal sa rehiyon nagsugyot og usa ka task force aron susihon ang giingong mga cartels sa pagkaon ug kakulang sa epektibong supply chain nga hinungdan sa pagsaka sa presyo sa mga pagkaon sa Central Visayas.
Gihisgutan sa mga opisyal ang pagsalig sa Sugbo sa imported nga pagkaon, diin mga 70 porsiyento sa supply niini gikan sa gawas sa probinsya, ug ang padayon nga taas nga inflation sa rehiyon isip mga rason sa pagpalig-on sa pag-monitor sa paglihok ug pagpresyo sa isda, seafood, ug mga produktong pang-agrikultura. / JGS