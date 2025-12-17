Pagpuhag sa child pornography gihingusgan ni Gov. Baricuatro

Gipasidan-an ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga manubag sa balaod ang mga tawo o grupo nga dunay tinguhang mag among-among sa mga bata pinaagi sa pagbaligya niini sa mga porn sites o ba kaha ngadto sa mga langyaw.
Kini maoy pamahayag sa gobernadora atol sa tigum sa Cebu Against Child Sex Tourism (CAST)-13 nga gipangulohan sa Children’s Legal Bureau (CLB) nga gilangkuban sa coalition of child protection advocates, law enforcers, social workers ug pribadong sektor sa Capitol Social Hall niadtong Miyerkules, Disyembre 17, 2025.
“Let me be very clear: there is no place in Cebu for those who exploit children. Not in our communities. Not in our tourism sector. Not during disasters. Not ever,” matod ni Baricuatro.
Gihimug-atan ni Baricuatro nga gawas sa maayong panglawas, lakip sa iyang prayoridad ang paghatag og kaluwasan sa mga bata ug batan-on.
“My priority is simple and non-negotiable: Cebu must be a safe province for every Cebuano child—regardless of where they live, their background, or their circumstances. A child’s safety is not something we compromise. It is something we defend—every day, with every resource we have,” dugang niya.
Duha ka paagi ang gisugyot ni Baricuatro aron mapukan ang child exploitation.
Una ang pagpatuman sa balaod ug ang pagpanalipod sa mga bata.
Gipahibawo sa gobernadora nga iya nang gimandoan ang kapulisan sa pagpuhag sa mga illegal nga operasyon.
Iyang gidugang nga labing gikinahanglan usab ang prevention sa sulod sa panimalay.
Subay sa nasayran, sa Hulyo ning tuiga giisa sa Interagency Council Against Trafficking in Region 7 (IACAT-7) ang ilang concerns kabahin sa online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC).
Matod sa IACAT-7 nga sagad sa mga suspetsado mogamit sa online platforms aron ibaligya ang mga bata o batan-on nga dili mabantayan.
Kahinumdoman nga sa usa ka lugar sa lungsod sa Dumanjug adunay mga ginikanan nga mibaligya sa mga hulwagway sa ilang dos-anyos nga anak ngadto sa mga langyaw bugti sa linibong kita niini. /