Pagputol sa kapin sa 700 ka kahoy, gisupak

CEBU. Fr. Joel Bonza, parish priest of the Sto. Niño Parish in Poro, Camotes. Hulagway kuha ni Earl Kim Padronia

Earl Kim H. Padronia Usa ka lider sa simbahan nga Katoliko sa lungsod sa Poro, Camotes Group of Islands niawhag sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo sa pagrekonsiderar sa pagpamutol sa kapin 700 ka mga kahoy alang sa road-widening project sa maong lungsod. Sa press conference sa Huwebes, Mayo 16, 2024, si Fr. Joel Bonza, kura paruko sa Sto. Niño Parish sa Poro, niingon nga gusto sa Kapitolyo nga palapdan ang mga karsada sa isla, nga manukad sa Barangay Mercedes hangtod sa Daan Paz nga dunay gitas-on nga kapin sa 13-kilometros. Aron kini makab-ot, 740 ka mga punoan sa nagkadaiyang klase sa mga kahoy ang kinahanglang putlon. Matod ni Bonza nga ulahi na sila nga nasayod sa proyekto, dihang gipahibawo siya sa nagpakabana nga mga residente bahin sa daghang mga kahoy nga naputol na ug pipila ka mga dalan ang gipalapdan na. Matod niya nga ang parokya nipasiugda og public hearing niadtong Abril 27, nga gitambungan sa nagkalainlaing stakeholders lakip na ang mga opisyal sa gobyerno gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR 7), Department of Public Works and Highways (DPWH 7), ang mga apektadong barangay, local government unit (LGU) sa Poro, ug Cebu Provincial Government. Matod ni Bonza nga human sa public hearing, nakamugna sila og pito ka importanteng mga punto aron matubag ang maong kabalaka. Una, si Bonza niingon nga mapasalamaton sila ni Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia sa pagpasiugda og kalamboan sa lungsod. Apan iyang gipadayag nga ang mga kahoy kinahanglan nga luwas samtang naningkamot nga balanse ang pag-uswag sa ekonomiya ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Ikaduha, adunay kabalaka ngano nga wala ihatag sa LGU sa Poro kanila ang ilang hangyo alang sa environmental impact assessment ug kon gituman ba sa LGU, tungod kay ang proyekto nagsugod na sa Phase 1 ug Phase 2, ug sa pagkakaron anaa na sa Phase 3. / EHP