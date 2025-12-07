Pagsabasaba atol sa lawom nga kagabhion gidili sa Lapu

Nimando si Lapu-Lapu City Mayor Cindi Chan nga hugot nga ipatuman sa dugay na nga mga ordinansa nga nag-regulate sa late-night videoke ug pag-inom sa publiko human sa balikbalik nga mga reklamo bahin sa kasaba (noise disturbances) sa pipila ka mga barangay.
Ang direktiba gisuportahan sa usa ka resolusyon gikan ni City Councilor Joseph Pangutangan nga adunay Nobiyemre 19, 2025, nga nag-awhag sa executive department ug sa tanang mga barangay sa hingpit nga pagpatuman sa kasamtangan nga mga lagda sa pagkontrol sa kasaba ug public order.
Ang resolusyon ni Pangutangan nagmando usab sa Philippine National Police (PNP), sa City Traffic Management System (CTMS), sa tourism police ug sa mga kapitan sa barangay nga ipatuman kining mga ordinansa.
Apil usab niini ang pagpatuman sa mga ordinansa sa pagmintinar og quiet zones palibot sa mga ospital, simbahan, eskwelahan, ug korte, ug ang regulasyon sa mga outdoor disco ug susamang mga kalihukan nga dili molapas sa alas 1:00 sa kadlawon.
Adunay labing menos duha ka mga balaod sa siyudad—ang City Ordinance 117-2002 ug City Ordinance 226—nga nagdili sa karaoke, videoke, ug susamang sound machines nga mag-operate lapas sa alas 10:00 sa gabii.
“Pahugtan nato ang implementasyon sa ordinansa,” sulat ni Chan sa iyang Facebook page niadtong Domingo, Disyembre 7, ug nidugang kini nga ang cut-off kinahanglan sundon “aron malikayan ang kasamok sa silingan” ug maseguro nga makapahuway ang mga trabahante ug estudyante panahon sa kagabhion.
Giawhag ni Chan ang mga residente sa pagsumbong sa mga kalapasan ngadto sa ilang mga barangay o pag-dial sa 911 hotline, nga maoy magsilbeng panguna nga agianan sa pagpatuman sa mga ordinansa. Ang kadaghanan sa pagpatuman magpabilin nga complaint-driven, hilabi na kay ang mga isyu sa kasaba kasagaran motumaw sulod sa mga sityo imbes sa mga commercial zone.
“Atong kagustohan nga adunay kalinaw ang tigbalay ug makapahuway gyud sa saktong oras ang mga katawhan. Way exempted ani, bisag nindot o yabag pa na og tingog,” dugang ni Chan.
Gawas sa late-night karaoke, ang administrasyon mopatuman usab og mga crackdown sa mga motorsiklo nga naggamit og giusab o “bora-bora” nga muffler, pinaagi sa City Ordinance 13-212-2016 aron malikayan ang dili kinahanglanon ug sobra nga kasaba hilabi na sa gabii.
Ang pag-instalar og dili angay nga muffler — sama sa usa ka 400-cubic-centimeter (cc) nga muffler sa usa ka 150-cc nga motor — mahimong hinungdan sa sobra nga kasaba.
Ang mga silot naglakip sa multa nga P1,000 alang sa unang kalapasan, P3,000 ug posibleng kumpiskahon ang lisensya alang sa ikaduhang kalapasan, P5,000 ug posibleng pagkabilanggo ug kumpiskahon ang lisensya alang sa ikatulo nga kalapasan. / EHP