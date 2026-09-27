Pagsaka sa plete gikuwestiyon

Gikuwestiyon sa pipila ka mga commuter sa Sugbo ang tiyempo sa pag-usbaw sa pletehan sa pampublikong mga sakyanan kon nganong nag-una kini kumpara sa gikatakdang pagtaas sa minimum nga suweldo.
Ang mga reaksiyon gibutyag sa seksyon sa mga komento sa post sa SunStar Cebu sa Facebook mahitungod sa pag-usbaw sa pletehan, nga ipatuman sugod karong Lunes, Septiyembre 28, 2026, sa human kini giaprubahan sa Department of Transportation (DOTr).
Usa ka nagkomento ang nikuwestiyon kon nganong gipasakaan ang pletehan unya mas nag-una pa sa pagpatuman sa umento sa suweldo.
“Increase gani sweldo, magpa-increase pud dayon ni sila,” matod sa nagkomento.
Laing nabalakang lumolupyo ang nagkuwestiyon usab sa pag-usbaw sa plete, nga karon pa man untang Oktubre ipatuman ang umento sa suweldo.
“Naunsa na man ni oy, maypa wala increase kay dili pa mo increase ang pletehan. Ang 42 gikuha ra sa mga pletehan. Wala pa naabot ang increase, October pa, pero ang pletehan nag una pa sa increase.”
Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), sa usa ka pahayag, nag-ingon nga ang pag-usbaw sa pletehan, nga gisuspinde niadtong Marso, gi-aprubahan agig tubag sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana ug sa epekto niini sa sektor sa transportasyon.
Alang sa tradisyonal nga pampublikong jeepney (PUJ), ang minimum nga pletehan sa unang upat ka kilometro mosaka og P1, gikan sa P13 ngadto sa P14. Ang rate sa sunod nga kilometro mosaka usab gikan sa P1.80 ngadto sa P2.
Alang sa modernong PUJ, ang minimum nga pletehan mosaka og P2, gikan sa P15 ngadto sa P17 sa unang upat ka kilometro. Ang rate sa sunod nga kilometro mosaka gikan sa P2.20 ngadto sa P2.40.
Giingon sa DOTr nga si Transportation Secretary Giovanni Lopez nag-aprobar sa rekomendasyon sa LTFRB niadtong Setiyembre 25 ug gilibkas ang suspensiyon sa pag-usbaw sa pletehan niadtong Septiyembre 26.
Ang giaprobahan nga mga adjustment naglangkob usab sa mga bus, transport network vehicle services (TNVS), airport taxis, ug point-to-point (P2P) buses.
Alang sa Metro ug city buses, ang bag-ong minimum nga pletehan sa unang lima ka kilometro mahimong P15 para sa ordinaryong bus ug P18 para sa air-conditioned nga mga bus. Ang mga rate sa sunod nga kilometro mahimong P2.49 ug P2.98, matag usa.
Alang sa mga bus sa probinsya, ang minimum nga pletehan sa unang lima ka kilometro sa ordinaryong mga bus mahimong P12. Ang mga rate sa sunod nga kilometro mahimong P2.20 para sa ordinaryong mga bus, P2.45 para sa air-conditioned nga mga bus, P2.60 para sa deluxe nga mga bus, P2.70 para sa super deluxe nga mga bus, ug P3.35 para sa luxury nga mga bus.
Ang plete sa airport taxi mosaka usab, diin ang flag-down rate sa unang 500 ka metros gibutang sa P115. Ang kasamtangang bayronon sa matag nagsunod nga 300 ka metros ug matag duha ka minuto magpabilin nga walay usab.
Para sa TNVS, ang giaprubahan nga base fares mao ang P65 para sa sedans, P75 para sa AUVs/SUVs, P55 para sa hatchbacks, ug P165 para sa premium vehicles, nga adunay P15 nga pick-up fare kada kilometro.
Ang pletehan sa point-to-point nga mga bus mosaka og 15 porsiyento base sa kasamtangang pletehan sa ilang tagsa-tagsa ka mga rota.
Gipahibalo usab sa LTFRB ang provisional nga pag-usbaw sa pletehan para sa UV Express units ug mga taxi. Ang tradisyonal nga UV Express adunay provisional rate nga P2.60 kada kilometro, samtang ang modernong UV Express maningil og P3 kada kilometro.
Ang provisional taxi flag-down rates kay P65 para sa regular taxi, P80 para sa premium silver taxi service, ug P95 para sa premium gold taxi service. Giingon sa LTFRB nga kini nga mga provisional nga pag-usbaw dili pa pinal ug mahimo pa nga mausab human sa evaluation ug mga proseso sa ahensya.
Ang tsirman sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide Cebu nga si Greg Perez nag-ingon nga ang petisyon sa ilang grupo para sa P10 nga pag-usbaw sa pletehan wala pa matagad sa LTFRB.
Sa usa ka pakighinabi sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, si Perez nag-ingon nga ang P1 nga pag-usbaw giaprobahan na sa DOTr apan gibawi ra sab ug karon pa gidala pagbalik para sa pagpatuman.
Matod ni Perez nga ang gipangayo sa ilang grupo nagpabilin nga walay kausaban tungod kay ang ilang petisyon atubangan sa LTFRB wala pa matubag. / DPC / SunStar Philippines