Pagsaka sa presyo sa nag-unang palitunon, gipugngan lang usa

Makaginhawa og gamay ang mga pamilyang Pilipino human nipahibalo ang Department of Trade and Industry (DTI) nga ang dagkong mga kompanya nisugot nga i-oktaba una ang pagsaka sa presyo.
Kini nga “price freeze” alang sa mga batakang kinahanglanon ug nag-unang palitonon magpabiling epektibo hangtod sa Abril 17, 2026.
Kini nga lakang gihimo aron mapanalipdan ang mga konsumidor gikan sa nagkataas nga gasto tungod sa nagpadayong tensiyon sa Middle East, nga nakapamahal sa global nga pamatigayon ug pagpadala sa mga kargamento.
Aron mahitabo kini, ang kagamhanan nakakuha og pasalig gikan sa pipila ka dagkong ngalan sa industriya sa pagkaon ug retail. Ang mga kompanya sama sa Nestle Philippines, San Miguel Foods, ug Universal Robina Corp. nisugot nga huptan lang una ang ilang kasamtangang presyo.
Kini nga kasabutan naglakip sa 196 ka piho nga mga butang nga gigamit sa mga pamilya matag adlaw, sama sa lata sa sardinas, kape, ug sabon panglaba.
Pinaagi sa pagpugong sa pagsaka sa presyo, kini nga mga kompanya temporaryong nisalo sa nagkataas nga gasto sa “logistics ug inventory” imbes nga ipasa kini direkta ngadto sa mga mamalitay.
Kasagaran, ang 60 ka adlaw nga price freeze awtomatiko lang nga mahitabo kon adunay gideklarar nga “state of calamity.”
Bisan pa man og bag-o lang gideklarar sa kagamhanan ang usa ka “state of national energy emergency,” ang maong balaod wala maglakip sa mandatory nga price freeze.
Tungod niini, kinahanglan pa nga makigsabotsabot ang DTI ug magsalig sa kooperasyon sa 17 ka dagkong korporasyon, sa Canned Sardines Association of the Philippines, ug sa dagkong retail chains sama sa SM Markets ug Robinsons Retail.
Bisan pa kon nakita sa DTI nga kini usa ka kadaugan alang sa kalig-on sa presyo, daghang lungsoranon ang nabalaka nga ang pag-uktaba mubo ra kaayo aron makahatag og tinuod nga kalainan.
Si Jeremee Solano, usa ka tag-iya og negosyo, nitawag sa desisyon nga “walay pulos,” ug nipunting nga ang pag-uswag sa petsa og pipila lang ka adlaw wala maghatag og igong panahon sa mga tawo nga makapangandam alang sa mas taas nga gasto.
Si Gil Aguaviva kinsa nagtrabaho sa usa ka health maintenance organization (HMO), niuyon nga daghang pamilya ang nagkalisod na karon.
“The reality is that consumers are already stretched thin,” matod ni Aguaviva. “Any increase after April 16 will still be felt by ordinary families.” / PNA, dugang taho gikan ni JJL