Pagsaka sa presyo sa palaliton gitumbok sa Martial Law rally

Gitumbok sa mga progresibong grupo ang nagkadaiyang isyu nga naglangkob sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, kuryente, ug petrolyo, gamay nga suweldo, kawad-on sa panginabuhian, korapsiyon, ug ang mga isyu sa tawhanong katungod ug kagawasan sa demokrasya atol sa ilang gihimong martsa protesta sa ika-54 nga paghandom sa deklarasyon sa Martial Law niadtong Lunes, Septiyembre 21, 2026.
Bisan pa niini, wala makasugat og dakong problema ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa pagpatuman sa ilang seguridad.
Nihimo og martsa ang mga nagkalainlaing hugpong nga gipangunahan sa Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-Central Visayas gikan sa Fuente Rotunda paingon sa dalan Colon diin didto nila gihimo ang ilang programa.
Ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Colonel Ricky Sumalde nag-atang nang daan sa Colon aron personal nga mosuperbisar sa iyang mga sakop nga gilatag nang daan sa kadalanan aron mapabilin ang kahusay ug kalinaw.
Matod ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, ang deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nga wala ra sila nakatala og dakong problema ug gibana-bana nila nga anaa lang sa usa ka gatos ka mga raliyesta ang nisalmot sa programa nga natapos ra sab nianang pagka-alas 11 sa buntag.
Nitumaw hinuon ang gamay nga tensiyon tali sa kapulisan ug sa mga nag-rally human gibutangan og unipormadong personahe ang kilid sa karsada dala ang Anti-Riot Shield nga gisupak pag-ayo sa mga progresibong grupo.
Gipapahawa ra hinuon dayon ni Sumalde ug Pelare ang maong mga polis aron makapadayon sila sa ilang programa.
Matod pa ni Pelare, ang pagbutang sa mga polis sa kilid sa mga nag-rally gihimo aron dili mabalda ang dagan sa trapiko ug dili sab sila maligsan sa mga sakyanan.
“Ang atoa ga-assess ta sa sitwasyon kon kinahanglan ba nga butangan og mga tawo para dili ma-disrupt ang traffic, atong nakita nga dili pud sila magsugod kon naa pa ang polis, so para lang makasugod na sila atong gi-withdraw pero naa lang gihapon ta nagtan-aw,” pasabot ni Pelare. /AYB