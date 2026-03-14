Pagsaka sa presyo sagasolina nakaapekto sa mga mananagat

Juan Carlo de Vela / Nagsuwat, Hulagway
Tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana, si Jamlo Villaber, 52, ug usa ka mangingisda sa Lungsod sa Cordova, naglisod na sa iyang panginabuhi sa pagpanagat og swaki.
Kaduha siya moadto sa dagat matag adlaw, diin ang iyang gasto sa gasolina misaka gikan sa P400 ngadto na sa P700.
Sa maayong adlaw, makakuha siya og upat ngadto sa lima ka balde nga swaki nga mabaligya og P150 matag balde, busa mokita siya og kapin kon minos P750.
Sa dili pa moadto sa lawod duol sa Pandanon Island, mopalit una si Jamlo og gasolina gamit ang iyang lima ka litrong sudlanan. Siya adunay upat ka anak, lakip na ang usa ka 13 anyos nga nagtungha pa.
Samtang, ang mga operator og island-hopping sa Cordova ro-ro port area niasoy nga apektado usab ang ilang kita sa pagsaka sa lana, bisan pa man og liboan ka mga turista ang moduaw sa dapit kon weekends.
Ang mga turista pabayron og P3,000 ngadto sa P5,000 matag biyahe.
Kaniadto, mogasto lang sila og P600 sa krudo matag biyahe, apan karon moabot na kini sa P800 ngadto sa P1,000.
Kinahanglan pa nilang bayran ang kapitan sa bangka og P800 alang sa regular nga bangka, ug P1,000 ngadto sa P1,500 alang sa mga premium nga bangka.
Si Mark Ramas Ramirez, usa ka boat operator, nagkanayon nga nagpaabot pa sila sa pagtugot sa Maritime Industry Authority (Marina) alang sa umento sa ilang pletehan .
Matod niya, kon ang presyo sa krudo sa Cordova moabot na sa P90 matag litro o mas taas pa, mapugos na ang mga operator sa paghangyo og pormal nga fare adjustment gikan sa Marina. /