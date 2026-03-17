Pagsalig ni PBBM ni Frasco nagpabilin

Nagpabilin ang pagsalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang kanhi Tourism Secretary Christina Frasco taliwala sa mga kausaban sa pagpangulo sa Department of Tourism (DOT).
Sa usa ka pamahayag nga gi-post sa iyang opisyal nga Instagram account, nipadayag og pasalamat si Christina Garcia Frasco human sa iyang pagkatudlo isip Presidential Adviser for Sustainable and Resilient Communities gikan sa iyang pagserbisyo isip Kalihim sa Turismo.
Gibutyag ni Palace Press Officer ug PCO Undersecretary Claire Castro sa usa ka press conference sa Sugbo niadtong Martes, Marso 17, 2026, nga giistoryahan pa kon kinsa ang ihulip kang Frasco ug ipahibalo kini sa mosunod nga mga semana.
Samtang wala pa’y permanenteng puli, si Undersecretary Verna Buensuces una ang magsilbi nga Officer-in-Charge (OIC) sa DOT.
Matod ni Castro, dako ang pagsalig sa Presidente nga mapahigayon ni Frasco ang iyang bag-ong tahas. Ang iyang mga nag-unang buluhaton mao ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga lokal nga kagamhanan (LGU), nasudnong ahensiya, ug mga hingtungdang organisasyon.
Pagpatuman sa mga inisyatiba sa administrasyon bahin sa disaster-risk reduction, climate adaptation, pag-atiman sa palibot, ug malungtarong kalambuan sa mga komunidad.
Pag-monitor sa dagan sa mga proyekto, pag-ila sa mga kakuwangan, ug paghatag og rekomendasyon alang sa interbensyon.
Si Frasco kinsa nagsilbi nga Tourism Secretary sukad niadtong 2022, mapasalamaton sa higayon nga nakaserbisyo siya sa sektor sa turismo.
Dugang niya, usa ka pribilehiyo ang pagserbisyo sa DOT diin nakatabang sila sa pagpalig-on sa ekonomiya sa turismo ug pagsuporta sa minilyon nga trabaho sa mga Pilipino.
Nipadayag sab siya og pasalamat sa mga trabahante ug stakeholders sa turismo ug excited na nga moserbisyo sa iyang bag-ong katungdanan alang sa kalig-on sa mga komunidad sa tibuok Pilipinas. / EHP, CDF