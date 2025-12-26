Pagsaulog sa Pasko malinawon, way nabuthan

Gihulagway sa kapulisan sa Central Visayas nga maliawon, hapsay ug walay nabiktima sa pabuto atol sa pagsaulog sa adlaw sa Pasko.
Matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office (PRO ) 7 nga gawas sa walay nabuthan sa rehiyon 7 wala usab sila makatala bisan usa ka krimen sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo.
Gitug-an ni Maranan nga nipakatap sila og 10,000 ka mga polis aron masiguro nga malinawon ang pagsaulog sa Pasko nga walay krimen nga mahitabo.
Kining gidaghanon sa mga polis nga gipakatap sa Pasko mao usab ang mobantay atol sa pagsugat sa Bag-ong Tuig.
Usa ka adlaw sa wala pa ang Pasko, gi-inspection ni Maranan ang mga mamaligyaay og pabuto sa Barangay Babag sa Siyudad sa Lapu-Lapu aron pagsiguro kung nisunod ba sila sa lagda sa PNP.
Nabantayan hinuon sa heneral nga gisunod tanan sa mga manindahay ang lagda sama sa pagkuha og permit gikan sa PNP, Bureau of Fire ug sa lokal nga kagamhanan ug wala usab mamaligya'g illegal nga mga pabuto.
"It's good na wala tayong nakikita na nagbebenta na pinagbabawal na paputok, talagang ang ating mga kababayan dito sa region 7 ay talagang generally law abiding but we will not be complacent, we will continue the conduct of surprise inspection to really see to it that everybody is abiding the law," matod ni Maranan.
Si Police Colonel George Ylanan, hepe sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nibutyag nga base sa ilang record wala silay natala nga nabiktima sa pabuto apan makig-alayon sila sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ug sa Department of Health (DOH) 7 kung duna bay nalandig sa tambalanan.
Ang nahitabong insidente sa pagpamusil wala kini kalambigitan sa pagsaulog sa Pasko ug nahitabo kini sa interior nga bahin sa Barangay Sawang Calero.
"Kita sa CCPO walay pahuway sa atong paningkamot ug sa pag serbisyo bisan sa kapaskohan ug karong umaabot nga Bag-ong Tuig," matod ni Ylanan.
Hugot nila nga bantayan ang mga magpabuto sanglit ilang napanglantawan nga daghan ang mogamit niini atol sa pagsugat sa Bag-ong Tuig.
Awhag ni Maranan sa publiko nga dili mogamit sa dagko nga mga pabuto ug labaw sa tanan dili mopabuto og armas tungod kay makadisgrasya kini.
Dugang sa heneral nga kung dunay masakpan ma polis man o sibilyan nga nagpabuto sa iyang armas mag-atubang kinig kaso.
Wala maka-monitor ang PRO 7 nga dunay hulga sa seguridad ning panahon sa holiday season apan di mokompyansa ang kapulisan ug padayon ang ilang pag- alerto aron dili sila malutsan sa mga kriminal. / AYB