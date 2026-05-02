Pagsikop ni Sonza timaan seryuso ang gobiyerno batok sa fake news

MANILA – Gidayeg sa Presidential Communications Office (PCO) niadtong Biyernes, Mayo 1, 2026, ang pagdakop sa kanhi broadcaster nga si Jay Sonza ug niingon nga kini nagpakita sa lig-on nga tinguha sa gobiyerno sa pagsumpo sa giingong online abuse ug misinformation (sayop nga impormasyon).
Sa usa ka pamahayag, si PCO Acting Secretary Dave Gomez niingon nga ang gihimo sa National Bureau of Investigation (NBI) usa ka pagpamatuod sa “lig-on ug subay sa balaod nga tubag” sa administrasyong Marcos batok sa pagpakaylap og bakak nga impormasyon.
“It shows the government’s continuing effort to guard the truth, protect the public from deception, and preserve a free but responsible democratic space,” matod ni Gomez.
Iyang gipahinumdoman ang publiko nga ang “public discourse kinahanglan magpabiling gawasnon” apan kinahanglan usab kini nga makiangayon, ug hapsay.
Ang NBI nipasaka og mga reklamo nga cyberlibel batok kang Sonza tungod sa giingong pagpakaylap og peke nga medikal nga mga dokumento ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
Gidakop siya niadtong Huwebes, Abril 30, 2026, human ang Pasay City Regional Trial Court nipagawas og warrant of arrest.
Matod ni Gomez, ang PCO, pinaagi sa ilang Oplan Kontra Fake News, mopadayon sa pagtrabaho uban sa mga law enforcement agency, media, ug mga responsable nga online platforms aron mailhan, ma-imbestigahan, ug mapasa kaan og kaso ang mga magpakaylap og mga bakak.
Kini nga inisyatiba, dugang niya, angay magsilbe nga lig-on nga pasidaan batok sa mga tigpakaylap og fake news nga dili magpakaylap og sayop nga impormasyon.
“Misinformation undermines public trust, endangers lives and will be met with swift, lawful consequences,” pasabot ni Gomez.
Una nang nakab-ot og kasabutan ang PCO uban sa Department of Justice (DOJ) ug sa Department of Information and Communication Technology (DICT) aron hunongon ang pagpakaylap og fake news ug papanubagon ang mga nagpasiugda niini.
Ang PCO nakasumiter na og pipila ka mga kaso sa fake news ngadto sa DOJ alang sa imbestigasyon ug prosekusyon sa korte. (PNA)