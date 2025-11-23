Pagsira sa Colon St. alang sa night market magkinahanglan og pagtugot sa DPWH

Ang pagsira sa dalan sa Colon para sa Night Market Trade and Bazaar nag-atubang og mga babag sa regulasyon, diin gipasabot sa Cebu City Council nga ang merkado dili legal nga makapadayon kun walay pagtugot gikan sa nasyonal og lokal nga pangagamhanan.
Gipasiugda sa Committee on Laws, Ordinances, and Styling sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo sa ilang bag-o lang nga report nga ang Colon Street, isip usa ka nasyonal nga dalan, nagkinahanglan sa pagtugot sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa dili pa ipatuman ang bisan unsang pagsira.
Gimandoan usab sa komite nga kinahanglan gayud nga aprobahan sa Garbo Asenso Sumbanan Alyansa (GASA) Board ang kalihokan aron masiguro nga ang mga informal vendors mosunod sa mga polisiya ug giya sa siyudad.
““The DPWH’s concurrence is non-negotiable because Colon Street falls under national jurisdiction,” giingon sa Committee report, ug midugang nga ang pag-aprubar sa GASA gikinahanglan aron ma-regulate ang oras sa pagpamaligya, ang lokasyon sa mga barong-barong (stalls), ug ang kinatibuk-ang pagsunod sa mga vendors.
Gawas sa pagkuha og mga clearance, girekomendar sa komite ang pagpahigayon og public hearing sa gisugyot nga ordinansa.
Ang mga tag-iya sa negosyo ug uban pang mga hingtungdan (stakeholders) kinahanglang hatagan og labing menos lima ka adlaw nga pahibalo aron mohatag og komento o mopadayag og mga kabalaka bahin sa giplano nga mga pagsira, nga gikatakda gikan sa alas 6:30 sa hapon hangtod sa alas 2 sa kadlawon, adlaw-adlaw gikan sa Oktubre 15 hangtod Disyembre 30, 2025.
Ang ordinansa, kun mapasar, mohatag og pagtugot sa hingpit nga pagsira gikan sa Osmeña Boulevard paingon sa Pelaez Street ug gikan sa Junquera Street paingon sa Mabini Street, uban sa partial nga pagsira sa northbound nga mga agianan tali sa Pelaez ug Junquera Streets.
Ang Cebu City Transportation Office (CCTO), Cebu City Police Office, ug Bureau of Fire Protection ang modumala sa pagkontrolar sa trapiko ug kaluwasan sa publiko. / EHP