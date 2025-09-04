Pagsud sa Pureblend sa PBA di pa opisyal

Giklaro ni Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial nga dili pa opisyal ang pagsulod sa Pureblend sa liga isip maoy nakapalit sa prangkisa sa NorthPort Batang Pier.
Sa niaging adlaw, gisumiter na sa Pureblend ang ilang letter of intent ug uban pa nga mahinungdanong mga dokumento alang sa ilang tinguha.
Apan gipasabot ni Marcial nga kinahanglan pa kining tun-an sa review committee.
Matod ni Marcial nga mohatag ang review committee sa ilang rekomendayon sa dili pa magsugod ang Season 50 sa sunod buwan. / ESL